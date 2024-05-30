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Законодательство РК

Законопроект об особом статусе Туркестана рассмотрят в Мажилисе

Законопроект об особом статусе Туркестана рассмотрят в Парламенте, фото - Новости Zakon.kz от 30.05.2024 08:40 Фото: primeminister.kz
В Казахстане намерены дать городу Туркестану особый статус духовно-культурного и исторического центра. Законопроект уже направлен на рассмотрение Мажилиса, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Премьер-министра Олжас Бектенов подписал постановление о внесении на рассмотрение Мажилиса проекта Закона "Об особом статусе города Туркестан". 

"Принятие закона позволит сформировать эффективную систему управления и сохранения памятников и объектов историко-культурного значения города, в том числе расположенных в охранной зоне объекта всемирного наследия – мавзолея Ходжи Ахмеда Яссауи. Кроме того, будет обеспечено планирование научных археологических исследований и научно-реставрационных работ на территории самого мавзолея. Законопроект также предусматривает сохранение и возрождение культурного наследия, развитие традиционного ремесленничества, развитие и продвижение города Туркестан как духовно-культурного, исторического и туристского центра", - говорится в сообщении пресс-службы.

Так, для сохранения уникальности мавзолея Ходжи Ахмеда Яссауи и недопущения вокруг него посторонних элементов застройки, изменения сложившихся уличных сетей в зоне регулирования застройки не допускается строительство объектов высотой более 7 метров, а также несовместимых с историческими памятниками по масштабу, цвету и строительным материалам.

В целом для сохранения объектов историко-культурного наследия города Туркестан для каждого из них предусматривается определение соответствующей охранной зоны. Наряду с этим должны составляться историко-архитектурные опорные планы и карты-схемы местности объектов историко-культурного наследия, включаемые в генеральный план города.

При этом запрещается ведение строительной, хозяйственной деятельности, создающей угрозу существованию исторических объектов на территории города.

Также будут внесены изменения в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросу придания особого статуса городу Туркестан.

В рамках законопроекта предусматривается передача дополнительных компетенций по вопросам предоставления права землепользования, осуществления туристской деятельности, формирования резервата памятников археологии города Туркестана и другое.

В 2021 году по итогам неофициального саммита Совета сотрудничества тюркоязычных государств принято решение о признании города Туркестан духовной столицей тюркского мира.

Ранее в феврале 2024 года сообщалось, что Туркестану планируют придать особый статус.

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