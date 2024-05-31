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Токаев назвал яркий символ современного Казахстана

Токаев назвал яркий символ современного Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 31.05.2024 17:20 Фото: Zakon.kz
31 мая 2024 года президент Касым-Жомарт Токаев, выступая на встрече с учеными в Алматы, назвал яркий символ современного Казахстана, сообщает Zakon.kz.

По его словам, стратегический курс страны нацелен на поступательное укрепление государственности и повышение благополучия народа.

"Важно, чтобы все граждане, в особенности молодежь, хорошо понимали это и не оставались в стороне от реформ. Именно новому поколению предстоит включиться в процесс преобразований и в полной мере ощутить плоды проводимых в нашей стране реформ. Одаренная, целеустремленная и трудолюбивая молодежь, в том числе ученые, – яркий символ современного Казахстана".Касым-Жомарт Токаев

Он добавил, что молодые высокообразованные граждане являются главным капиталом нации и ключевым двигателем позитивных перемен в обществе.

Также глава государства заявил, что за рубежом казахстанцев считают открытым и образованным народом.

"Мы возлагаем большие надежды на молодых ученых, владеющих современными технологиями. Мы создаем наилучшие условия, чтобы молодежь могла заниматься наукой. В этом году при Национальной академии наук был создан Совет молодых ученых. Я надеюсь, что этот совет объединит талантливых молодых людей и направит их на путь науки. Шакарим говорил: "Жас көңілде жарық бар" ("В юной душе есть свет"). Наша молодежь должна быть креативной и новатором".Касым-Жомарт Токаев

Кроме того, президент подчеркнул, что молодость – это не время, которое следует тратить впустую.

Он также уверен, что молодые ученые должны приносить пользу родной стране.

"Важно, чтобы подрастающее поколение было образованным и патриотичным. Каждый молодой человек должен стремиться стать ответственным гражданином – Адал азамат".Касым-Жомарт Токаев

Утром 31 мая Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Алматы. Президент уже посетил новый международный терминал аэропорта южной столицы. А после направился на встречу с учеными.

На ней он заявил, что у страны, которая полагается только на сырье, нет будущего.

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