Почему Казахстан не принял участие в "саммите мира" по Украине

Официальный представитель Министерства иностранных дел Айбек Смадияров 17 июня на брифинге объяснил, почему представители нашей страны не посетили глобальный саммит в Швейцарии, посвященный обсуждению украинской "формулы мира", сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам спикера, Казахстан не принял участие в данном саммите, исходя из графика международных мероприятий.

"Мы исходили из своих интересов", – Айбек Смадияров.

15 июня 2024 года на швейцарском курорте Бюргеншток состоялся саммит по мирному урегулированию конфликта в Украине, на который зарегистрировались 90 государств и организаций.

16 июня 2024 года появился текст проекта коммюнике, выпущенного для саммита высокого уровня за мир для Украины.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел озвучил, что Казахстан исторически поддерживает одинаково тесные политические, экономические и культурно-гуманитарные отношения как с Украиной, так и с Россией.

Спикер Сената Парламента РК Маулен Ашимбаев 30 мая 2024 года еще раз обозначил позицию Казахстана касательно ситуации в Украине.