Назначен новый посол Казахстана в Иордании

Глава государства Касым-Жомарт Токаев 4 июня 2024 года назначил нового посла Казахстана в Иордании. Им стал Талгат Шалданбай, сообщает Zakon.kz.

Соответствующий указ опубликовали на сайте Акорды.

"Указом главы государства Шалданбай Талгат Рахымкулулы назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Иорданском Хашимитском Королевстве", – говорится в документе.

Талгат Шалданбай родился 2 июля 1967 года в Алматинской области. Окончил с отличием Казахский национальный университет им. аль-Фараби по специальности "преподаватель казахского языка и литературы и арабского языка" и в 2000 году – Дипломатическую Академию МИД РК.

Дипломатическую карьеру начал в 1993 году с должности референта Консульского управления МИД РК. Далее продолжил работать в этом управлении в должности атташе и затем третьего секретаря. В 1996 году был направлен в Посольство РК в Саудовской Аравии в качестве третьего секретаря.

2000-2002 годы работал вторым секретарем в Департаменте двустороннего сотрудничества МИД РК. В 2002-2007 годы занимал должность второго и первого секретаря в Генеральном консульстве РК в Дубае и советника посольства РК в Объединенных Арабских Эмиратах.

С 2007 по 2010 годы занимал должность советника и начальника управления в Департаменте Азии, Ближнего Востока и Африки, а также начальника управления Ближнего и Среднего Востока, Африки и Азии Департамента консульской службы МИД РК. Далее был направлен на работу в качестве советника в Посольство РК в Саудовской Аравии.

В 2012-2015 годы работал советником-посланником в посольстве РК в Египте. С 2015 по 2017 годы руководил управлением ОИС Департамента общеазиатского сотрудничества МИД. В 2017-2019 годы был руководителем Консульства РК в Джидде (Саудовская Аравия).

С 2019 по 2022 годы занимал должность генерального консула РК в Джидде. С августа по октябрь 2022 года являлся руководителем управления Ближнего и Среднего Востока, Африки и Азии Департамента консульской службы МИД РК.

До назначения послом Казахстана в Иорданском Хашимитском Королевстве, с октября 2022 года, был заместителем директора Департамента Ближнего, Среднего Востока и Африки МИД РК.

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