Карин: Поступательное и методичное продвижение ценностей действеннее стандартной пропаганды

Государственный советник РК Ерлан Карин в статье об основах политического курса президента Касым-Жомарта Токаева затронул тему новой общественной этики, сообщает Zakon.kz.

По его словам, масштабные реформы в политике и экономике не принесут результата, если не будут изжиты морально устаревшие стереотипы и комплексы в общественном сознании и поведенческих моделях людей. Архаика и прогресс несовместимы.

Например, ориентируясь на пожелания общественности, в 2022 году была внедрена смешанная система выборности депутатов Мажилиса и маслихатов. К сожалению, на практике выборы в некоторых одномандатных округах сопровождались наряду с позитивными и рядом негативных моментов. Буду откровенен, в ряде округов мы стали свидетелями вовсе не политической борьбы в виде свободной конкуренции программ и идей. Там на первое место вышли проявления трайбализма, а в некоторых случаях даже были предприняты попытки войти во власть со стороны криминальных элементов.

Абсолютно ясно, что невозможно построить справедливое общество без формирования новой политической культуры, без обновления общественной этики на основе созидательных ценностей. Поэтому в своей атырауской речи президент сформулировал перечень базовых общенациональных ценностей:

– Независимость и Патриотизм.

– Единство и Солидарность.

– Справедливость и Ответственность.

– Закон и Порядок.

– Трудолюбие и Профессионализм.

– Созидание и Новаторство.

Глава государства придал общенациональным ценностям концептуальную структуру, свел их в единую систему идеологических ориентиров, следование которым поможет сформировать новое качество нации.

Поэтому данная идеологически-гуманитарная платформа должна стать ключевым вектором всех направлений внутренней политики: образовательной, воспитательной, культурно-просветительской работы.

В целях реализации инициатив курултая был принят комплексный план, состоящий из 40 пунктов. В рамках этого плана до конца года ожидается принятие девяти законов, три из которых уже, кстати, приняты Парламентом и подписаны президентом, в скором времени будет утвержден Комплексный план по противодействию незаконному игорному бизнесу и лудомании. Также предусмотрена разработка других концептуальных документов, конкретных проектов и мероприятий.

В целом, поступательное и методичное продвижение системы общенациональных ценностей в отличие от стандартной пропаганды пусть и не приносит мгновенного эффекта, но в стратегической перспективе более действенна.

Новая ценностная матрица должна формироваться посредством каждодневных поступков каждого члена общества, через элементы повседневной жизни. Вот почему власть активно продвигает экологическую акцию "Таза Қазақстан". Многие, наверное, давно уже заметили, что глава государства практически в каждом своем публичном выступлении говорит о важности этой общенациональной кампании. Потому что обновление страны начинается элементарно с чистоты наших собственных подъездов, дворов и улиц, с изменения культуры поведения каждого из нас.

Таким образом, формирование новой общественной этики является необходимым ключевым условием для прогрессивного развития страны, чтобы проводимые реформы обрели поступательный характер.

Новая идеологическая платформа

Реализуемая с 2019 года политика президента Касым-Жомарта Токаева, получившая свое идеологическое оформление в концепции "Справедливого Казахстана", основывается на пяти базовых концептах. Все они выдвигались главой государства в разное время и поэтапно внедрялись в политическую практику.

Первый концепт "разные мнения – единая нация" отвечает на вопрос "ЧТО есть Справедливость и Справедливый Казахстан?". Речь идет о поиске и выработке взаимоприемлемых решений на основе равноправной и конструктивной дискуссии. Принцип равноправия очень важен в построении Справедливого Казахстана, в котором каждый гражданин, независимо от социальной, этнической, языковой и конфессиональной принадлежности, имеет равные права и возможности для реализации своего личностного потенциала.

На основе второго концепта "слышащее государство" определяет, КАК надо устанавливать Справедливость – через действенную обратную связь с населением.

При этом суть "слышащего государства" заключается не только в оперативном и эффективном решении проблем граждан, но и в том, что по всем ключевым вопросам развития страны принимаются взвешенные консолидированные решения с учетом широкого спектра общественного мнения. Наиболее яркий пример "слышащего государства" в действии – это состоявшийся референдум по внесению изменений в Конституцию.

Третий концепт, "Закон и Порядок", определяет выбор методов и средств установления справедливости, то есть отвечает на вопрос "КАКИМ ОБРАЗОМ устанавливается Справедливость?". Неукоснительное соблюдение законности, равенство всех перед законом и, самое главное, неотвратимость наказания – это обязательные условия для утверждения справедливости в обществе. Практическая реализация здесь очень важна. Особенно это касается громких кейсов противодействия семейно-бытовому насилию, борьбы с коррупцией. Неизбежность наказания за преступления – это не только демонстрация принципа справедливого правосудия, но и показатель общественного доверия к судебной системе и государству в целом.

При этом надо понимать, что обеспечение законности и правопорядка – задача не только государства. Необходимо, чтобы и сами граждане последовательно участвовали в укоренении в нашем обществе принципа "Закон и Порядок".

Четвертый концепт, "сильный Президент – влиятельный Парламент – подотчетное Правительство", задает институциональные рамки Справедливого Казахстана, то есть отвечает на вопрос "КАКИМ должен быть Справедливый Казахстан?".

Четыре пакета политических реформ 2019-2021 годов и программа политической модернизации 2022 года были направлены на практическую реализацию данного концепта. В результате за эти годы сформирован новый институциональный дизайн государственного устройства с оптимальным балансом между ветвями власти.

И пятый концепт, "Адал азамат", определяет зримые контуры духовно-нравственного развития нашего социума и дальнейшей эволюции гражданского общества, отвечая на вопрос "КТО формирует Справедливый Казахстан?".

Как подчеркнул глава государства, "Адал азамат" – это человек, обладающий лучшими качествами, который добросовестно трудится и добивается заслуженного успеха, ставя честность и справедливость превыше всего.

Говоря об идеологической платформе, надо подчеркнуть, что здесь речь идет не о тотальном или искусственном насаждении каких-то пропагандистских догм, а о культивировании консолидирующих и реальных ценностей, формирующих духовное единство нашего общества.

В целом предложенная главой государства идеологическая платформа задает актуальную повестку для всех ключевых направлений дальнейшей всесторонней модернизации страны.