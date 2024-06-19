Ерболат Досаев принял участие в сессии АНК по городу Алматы

Перспективные направления работы городского АНК обозначили в Алматы.

XXVI сессия Ассамблеи народа Казахстана по городу Алматы прошла в Республиканском Доме дружбы. В ходе мероприятия были подведены итоги деятельности Ассамблеи и определены перспективные задачи на предстоящий период.

В работе сессии приняли участие аким Алматы, председатель АНК Алматы Ерболат Досаев, заместитель акима Бейбут Шаханов, члены АНК, руководители общественных структур АНК, председатель и депутаты маслихата Алматы, руководители управлений и акимы районов.

Фото: акимат города Алматы

С приветственным словом выступил аким города Ерболат Досаев. Глава мегаполиса отметил, что работа нынешней сессии будет направлена на реализацию поручений президента Республики Казахстан – председателя АНК Касым-Жомарта Токаева.

Как доложил заместитель акима Бейбут Шаханов, с начала 2024 года с участием этнокультурных объединений Ассамблеи проведено 46 благотворительных мероприятий с охватом более 2 тыс. чел. и 237 семей на общую сумму более 43 млн тенге.

Фото: акимат города Алматы

По словам замакима, волонтеры этнокультурных объединений приняли активное участие в сборе и доставке гуманитарной помощи на сумму более 60 млн тенге пострадавшим от паводков.

"Исходя из поставленных главой государства задач, необходимо внести коррективы, изменить подходы в деятельности нашей городской Ассамблеи и сосредоточиться на эффективной реализации наших инициатив и программ", – сказал Ерболат Досаев.

Фото: акимат города Алматы

Глава мегаполиса добавил, что новый импульс в работе Ассамблеи народа Казахстана способна придать молодежь, в этой связи необходимо поддерживать молодых лидеров.

В завершение XXVI сессии аким мегаполиса отметил, что эффективная реализация задач, поставленных главой государства, позволит создать необходимые условия для дальнейшего развития Ассамблеи и будет способствовать повышению ее роли в обеспечении общественного согласия и общенационального единства в Алматы.