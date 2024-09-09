Касым-Жомарт Токаев принял генерального секретаря ЮНВТО

9 сентября 2024 года глава государства Касым-Жомарт Токаев принял генерального секретаря Всемирной туристской организации (ЮНВТО) ООН Зураба Пололикашвили, сообщает Zakon.kz.

Президент выразил благодарность делегации ЮНВТО и лично генеральному секретарю организации Зурабу Пололикашвили за участие в церемонии открытия и поддержку V Всемирных игр кочевников.

"Глава государства отметил, что это масштабное международное мероприятие будет способствовать укреплению дружбы между народами, продвижению имиджа Казахстана и демонстрации богатого культурно-исторического наследия нашей страны", – говорится в сообщении, опубликованном в понедельник в Telegram-канале Акорды.

Фото: akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев подтвердил приверженность Казахстана тесному сотрудничеству с организацией и выразил готовность к реализации совместных инициатив в области туризма.

В свою очередь Зураб Пололикашвили поблагодарил президента за теплый прием и высоко оценил уровень организации Всемирных игр кочевников в Астане.

Фото: akorda.kz

По мнению генсекретаря ЮНВТО, такие мероприятия открывают широкие возможности для развития туризма и экономики страны в целом.

В ходе встречи были рассмотрены перспективные направления расширения партнерства Казахстана с Всемирной туристской организацией ООН. Акцент был сделан на практических шагах, которые помогут повысить туристическую привлекательность страны и укрепить ее позиции на международной арене.

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