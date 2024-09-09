Касым-Жомарт Токаев принял генерального секретаря ЮНВТО
Президент выразил благодарность делегации ЮНВТО и лично генеральному секретарю организации Зурабу Пололикашвили за участие в церемонии открытия и поддержку V Всемирных игр кочевников.
"Глава государства отметил, что это масштабное международное мероприятие будет способствовать укреплению дружбы между народами, продвижению имиджа Казахстана и демонстрации богатого культурно-исторического наследия нашей страны", – говорится в сообщении, опубликованном в понедельник в Telegram-канале Акорды.
Фото: akorda.kz
Касым-Жомарт Токаев подтвердил приверженность Казахстана тесному сотрудничеству с организацией и выразил готовность к реализации совместных инициатив в области туризма.
В свою очередь Зураб Пололикашвили поблагодарил президента за теплый прием и высоко оценил уровень организации Всемирных игр кочевников в Астане.
Фото: akorda.kz
По мнению генсекретаря ЮНВТО, такие мероприятия открывают широкие возможности для развития туризма и экономики страны в целом.
В ходе встречи были рассмотрены перспективные направления расширения партнерства Казахстана с Всемирной туристской организацией ООН. Акцент был сделан на практических шагах, которые помогут повысить туристическую привлекательность страны и укрепить ее позиции на международной арене.
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