Секретари Совбеза ОДКБ встретились в Алматы: о чем шел разговор

В Алматы 6 июня 2024 года под председательством казахстанской стороны состоялось заседание Комитета секретарей советов безопасности Организации Договора о коллективной безопасности, сообщает Zakon.kz.

Как сообщается на сайте президента РК, участники мероприятия обменялись мнениями по обстановке в зоне ответственности ОДКБ.

Секретарь Совета безопасности Казахстана Гизат Нурдаулетов рассказал коллегам о позиции Казахстана по актуальным направлениям деятельности ОДКБ.

"Особое внимание было уделено практическим мерам противодействия актуальным вызовам и угрозам, таким как международный терроризм, киберпреступления, незаконный оборот наркотиков и оружия, организованная транснациональная преступность", – говорится в сообщении.

По итогам заседания участники одобрили проект решения Совета коллективной безопасности ОДКБ "О Целевой межгосударственной программе Организации Договора о коллективной безопасности по укреплению таджикско-афганской границы".

Участники мероприятия подтвердили нацеленность на развитие взаимодействия в рамках ОДКБ и дальнейшее укрепление организации.

Очередное заседание Комитета секретарей советов безопасности состоится в Астане в ноябре 2024 года, накануне сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

31 мая в Алматы встречались министры обороны ОДКБ. О чем они договорились, можно почитать здесь.