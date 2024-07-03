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Си Цзиньпин: Китай всегда будет надежной опорой Казахстану

Си Цзиньпин: Китай всегда будет надежной опорой Казахстану, фото - Новости Zakon.kz от 03.07.2024 11:57 Фото: akorda.kz
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин в ходе переговоров с президентом Касым-Жомартом Токаевым в Акорде 3 июля 2024 года высказался о взаимоотношении двух стран, сообщает Zakon.kz.

Лидер Китая выразил благодарность Касым-Жомарту Токаеву за теплый прием на казахской земле.

"Уважаемый президент, мой дорогой друг! Благодарю вас за внимание, оказанное моему визиту. С момента вступления в должность главы государства вы всемерно и целеустремленно продвигаете реформы и развитие страны. Вы приняли целый пакет эффективных мер во внутренней и внешней политике. Благодаря этому заметно повышена совокупная мощь и международный авторитет вашей страны. Мы как дружественные соседи искренне радуемся этим достижениям", – отметил он.

Он напомнил, что в 2023 году лидеры двух стран встречались два раза – в Сиане и Пекине.

"Мы наметили новые планы и определили магистральные направления динамичного развития китайско-казахских отношений в период "золотого тридцатилетия". Хотел бы подтвердить, что Китай всегда рассматривает отношения с Казахстаном со стратегической высоты и с учетом долгосрочной перспективы, считая Казахстан приоритетом своей внешней политики в отношениях с сопредельными странами и важным партнером в Центральной Азии. Наши воля и решимость по обеспечению китайско-казахских отношений остаются непоколебимыми и не подвержены конъюнктурным влияниям. Заверяю вас, что Китай всегда будет надежной опорой Казахстану", – сказал лидер КНР.

Ранее Касым-Жомарт Токаев заявил, что казахско-китайские отношения развиваются беспрецедентными темпами.

Си Цзиньпин прибыл в Астану 2 июля. Его торжественно в аэропорту встретил Касым-Жомарт Токаев.

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