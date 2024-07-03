Си Цзиньпин поблагодарил Токаева и всех казахстанских друзей
Си Цзиньпин отметил, что это его пятый по счету визит в Казахстан – к дружественному соседу. Сегодня состоялась его очередная встреча с президентом Касым-Жомартом Токаевым спустя 9 месяцев.
Он поблагодарил своего старого друга – президента Токаева – и всех казахстанских друзей за оказанное гостеприимство и радушный прием.
Глава КНР заявил, что они с Токаевым провели теплые, дружественные и весьма плодотворные переговоры. Также они достигли договоренностей по широкому кругу вопросов.
По его словам, вместе они подписали совместное заявление между КНР и РК, наметили приоритетные направления сотрудничества на будущее.
Также в их присутствии был подписан целый ряд межправительственных и межведомственных документов, касающихся торгово-экономической, транспортно-логистической, энергетической, сельско-хозяйственной, научно-технической и культурно-гуманитарной сфер.
По мнению председателя КНР, это послужит новым толчком для высококачественного развития двусторонних отношений.
Си Цзиньпин также подчеркнул, что китайско-казахстанские отношения пустили корни со времен Великого Шелкового пути.
Отметим, что сегодня, 3 июля, в Астане и Пекине открыли культурные центры Китая и Казахстана.