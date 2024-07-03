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Законодательство РК

Си Цзиньпин поблагодарил Токаева и всех казахстанских друзей

КНР, фото - Новости Zakon.kz от 03.07.2024 13:10 Фото: akorda.kz
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин после переговоров с президентом Касым-Жомартом Токаевым на пресс-конференции в Акорде 3 июля 2024 года высказался о взаимном стратегическом сотрудничестве двух стран, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Си Цзиньпин отметил, что это его пятый по счету визит в Казахстан – к дружественному соседу. Сегодня состоялась его очередная встреча с президентом Касым-Жомартом Токаевым спустя 9 месяцев.

Он поблагодарил своего старого друга – президента Токаева – и всех казахстанских друзей за оказанное гостеприимство и радушный прием.

Глава КНР заявил, что они с Токаевым провели теплые, дружественные и весьма плодотворные переговоры. Также они достигли договоренностей по широкому кругу вопросов.

По его словам, вместе они подписали совместное заявление между КНР и РК, наметили приоритетные направления сотрудничества на будущее.

Также в их присутствии был подписан целый ряд межправительственных и межведомственных документов, касающихся торгово-экономической, транспортно-логистической, энергетической, сельско-хозяйственной, научно-технической и культурно-гуманитарной сфер.

По мнению председателя КНР, это послужит новым толчком для высококачественного развития двусторонних отношений.

Си Цзиньпин также подчеркнул, что китайско-казахстанские отношения пустили корни со времен Великого Шелкового пути.

Отметим, что сегодня, 3 июля, в Астане и Пекине открыли культурные центры Китая и Казахстана.

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