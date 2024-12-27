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#Крушение самолета в Актау
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События

Си Цзиньпин направил телеграмму соболезнования Токаеву

Флаги Китая и Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 27.12.2024 15:16 Фото: пресс-служба акимата Алматы
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин сегодня, 27 декабря 2024 года, направил телеграмму соболезнования президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву, сообщает Zakon.kz.

В своей телеграмме председатель КНР сообщил, что с глубокой скорбью воспринял известие о гибели людей, в том числе граждан Казахстана, в результате крушения пассажирского самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines вблизи Актау.

Си Цзиньпин от имени правительства и народа Китая выразил искренние соболезнования семьям погибших.

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25 декабря близ Актау упал самолет. На борту находились 67 пассажиров, из них пять членов экипажа.

Число выживших при крушении самолета в Актау составило 29 человек. Перед происшествием борт, возможно, столкнулся с птицами. В самолете находились граждане Казахстана. К сожалению, никто из них не выжил.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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