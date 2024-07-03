Ильгар Велизаде: Токаев видит, что ШОС позволяет странам договариваться между собой

В Астане 3-4 июля проходит саммит Шанхайской организации сотрудничества. В организацию входят 9 государств-членов – Индия, Иран, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Пакистан, РФ, Таджикистан, Узбекистан. Три страны имеют статус государства-наблюдателя при ШОС – Афганистан, Беларусь и Монголия.

Еще 14 стран являются партнерами по диалогу. То, что инициативы президента Казахстана поддерживают различные страны, говорит о том, что они выверены, считает руководитель клуба политологов "Южный Кавказ" Ильгар Велизаде.





– В интервью китайскому изданию Касым-Жомарт Кемелевич Токаев заявил: "Немаловажная задача – дальнейшее укрепление международного авторитета ШОС путем расширения ее контактов с крупными международными и региональными структурами". Какая работа проводится в данном направлении?





– Касым-Жомарт Токаев в интервью китайскому агентству "Синьхуа" дал понять, что видит ШОС в качестве широкой платформы для безопасности, которая позволяет странам-членам Организации договариваться между собой. И с другой стороны, не выступать в качестве такого своеобразного антипода существующим платформам безопасности в мире, то есть не противопоставлять ШОС НАТО, каким-то другим объединениям, союзам. Вот в этом аспекте, будучи страной-председателем ШОС, президент Казахстана инициировал диалог с различными государствами, объединениями на предмет взаимодействия между странами Организации. Он говорил, что 150 мероприятий было проведено. Это свидетельствует о том, что этот диалог носил интенсивный характер, и в рамках диалога были найдены или находятся точки соприкосновения между ШОС и этими странами, объединениями, организациями, которые позволяют интегрировать ШОС в более глобальную, экономическую и политическую повестку.





– Какие перспективы развития ШОС вы могли бы выделить?





– ШОС имеет достаточно широкие перспективы, особенно если учесть, что президент Токаев говорил о том, что ШОС должна реформироваться, должны происходить процессы, которые адаптировали бы Организацию к новым условиям. Поэтому нужно видеть перспективы развития ШОС с учетом складывающихся в мире процессов, формирующихся трендов. И здесь те приоритеты председательства, о которых говорил глава государства, которые общеизвестны и позволяют развиваться этой Организации в рамках заданных направлений, о которых говорилось: это и экономическая кооперация, и политическое взаимодействие, и взаимодействие в сфере безопасности, и даже экологическое сотрудничество.





– Казахстан рассчитывает на то, что в итоговых решениях саммита в полной мере будут воплощены основополагающие принципы "шанхайского духа" – взаимное доверие, дружба, взаимная выгода и учет интересов друг друга. Какая роль в этом вопросе отводится РК и, в частности, президенту Касым-Жомарту Токаеву?





– Как уже говорилось, это Организация по безопасности, многопрофильная организация, в которой учтены интересы всех стран-участниц. Здесь необходимо отметить, что в итоговом коммюнике, конечно, вот это решение острых наболевших проблем внутри ШОС, желание продемонстрировать общий консолидированный подход к решениям проблем является доминирующим. Необходимо отметить, что казахстанско-китайские отношения в данном случае выступают в качестве цементирующей основы для взаимодействия с различными странами ШОС. Это в какой-то степени пример взаимовыгодного взаимодействия, который может быть ретранслирован в более широкую географию. Поэтому видно, что и Казахстан и Китай совместно с другими странами стараются, скажем, сделать так, чтобы платформа сотрудничества отвечала долгосрочным интересам этих стран. С другой стороны, чтобы она не сводилась к каким-то декларативным заявлениям, необходимы конкретные практические действия. В этой связи важно, чтобы те проблемы, которые есть в повестке ШОС, были эффективно разрешены и сначала обозначены в итоговом документе ШОС, а с другой стороны, разрешались бы в практической плоскости. То есть итоговый документ не должен содержать общие декларативные формулировки, он должен обращать внимание на проблемы и показывать пути их решения, вот в этой связи, конечно, этот документ имеет большое практическое значение.





– Хотелось бы услышать ваше мнение об инициативе ШОС "О мировом единстве за справедливый мир и согласие", которую глава государства предложил совместно разработать лидерам стран.





– Ну, конечно, это очень важная инициатива. Вообще президент Казахстана очень часто выступает на различных международных платформах с конкретными идеями, и вот одной из таких является инициатива о мирном единстве "За справедливый мир и согласие". Надо отметить, что в рамках ШОС тема безопасности является центральной, и здесь важно, чтобы Организация не выступала в качестве инструмента в деятельности против кого-либо, а была таким, скажем, прообразом, моделью будущего миропорядка, будущей архитектуры мировой, международной безопасности, как минимум, паназиатской, паневразийской. Здесь Организация в рамках данной инициативы выступает хорошей платформой сотрудничества различных стран с целью купировать риски, возникающие от противостояния глобальных игроков в различных географиях земного шара.





– 2024 год по предложению Казахстана объявлен Годом экологии ШОС. Насколько это важная инициатива? Какие ожидания от ее реализации?





– Во многих странах экологическая повестка занимает особое место, в частности, в Азербайджане состоится глобальный климатический саммит "Куб-29", обращающий внимание на решение экологических проблем. Здесь казахстанская экологическая повестка, экологическая повестка ШОС сопрягается с глобальной экологической повесткой.





– Касым-Жомарт Токаев неоднократно выдвигал инициативы, которые поддержали лидеры других стран. О чем это говорит?





– То, что инициативы президента Казахстана поддерживают различные страны, говорит о том, что они выверены. Сам Касым-Жомарт Токаев – опытный дипломат. Он человек, который долгое время, что называется, практиковал дипломатию, стоял у истоков внешней политики Казахстана, поэтому он прекрасно знает, какие инициативы и когда выдвигать, на что рассчитывать. Все те инициативы, которые были озвучены президентом Казахстана, были проработаны, их подоплека была изучена, и предварительно эти инициативы нашли поддержку в той или иной степени у адресатов, к которым они были направлены. После этого они озвучивались на важных мероприятиях. Эти инициативы не на пустом месте появлялись, они – плод очень серьезной работы Организации, в частности, дипломатических представительств Казахстана в разных странах, внешнеполитического ведомства, администрации президента, конечно, во главе стоит сам Токаев, который дает соответствующие поручения, координирует, ну и потом формулирует эти предложения на больших таких площадках.





– В Сети появились итоги рейтинга, которые свидетельствуют о том, что реформы Касым-Жомарта Токаева обеспечили ему высокий общественный рейтинг. Хотелось бы услышать ваше мнение.





– Дело в том, что те самые реформы проводились в очень сложное время и были проверены на практике неоднократно, их эффективность была проверена, поэтому народ дает такую высокую оценку таким реформам. Токаев фактически реализовал все намеченные инициативы, то есть те инициативы, которые он предпринимал в предыдущие годы, они были реализованы. Политическая система Казахстана значительно изменилась, модернизировалась. Это происходило в очень сложное время, когда противодействие оказывалось со стороны и внешних, и внутренних игроков, но Казахстан преодолел это противодействие, общество поддержало президента страны в очень сложный, критический момент своего развития. Это говорит о том, что инициативы полностью опирались на мнение народа, на общественный зарос. Президент Казахстана их реализовывает на протяжении всего этого времени, начиная со своего президентства, политику "Слышащего государства", и эта политика прошла испытание временем, она является основой для его реформ.





– Участие в саммите ШОС принимает и китайский лидер. Накануне встречи на высшем уровне президент Касым-Жомарт Токаев отметил, что КНР неизменно сохраняет позицию ведущего торгового и инвестиционного партнера Казахстана. В чем это проявляется?





– Конечно, Китай является основным торгово-экономическим партнером Казахстана. В прошлом году товарооборот составил 31 млрд долларов, на втором месте после КНР в качестве торгово-экономического партнера значится Россия, товарооборот – 26 млрд долларов, то есть всего на 5 млрд разница по сравнению со вторым партнером. Это говорит о том, что роль значения Китая в экономике Казахстана растет. Роль роста совокупного объема инвестиций РК свидетельствует о том, что казахстанский бизнес-климат для китайских компаний является благоприятным, и вот эта благоприятная бизнес-среда позволяет наращивать объемы как инвестиционного сотрудничества, так и экономического взаимодействия. Надо отметить, что Казахстан и Китай строят взаимодействие на прочной основе равноправного партнерства, и это равноправное взаимодействие партнеров позволяет сторонам в полной мере обеспечивать свои интересы, что является свидетельством полного взаимопонимания по ключевым вопросам двусторонней и международной повестки. Если бы не было такого взаимопонимания, такого уровня доверия, то не было бы, наверное, и соответствующего товарооборота с такими большими показателями.





– Токаев заявил: "Казахстан всецело поддерживает китайский мегапроект "Один пояс, один путь" и готов продолжать активное участие в дальнейшем сопряжении наших национальных стратегий". Какие перспективы реализация проекта открывает перед РК?





– Казахстан не только поддерживает, но и является активным участником проекта "Один пояс – один путь", и в этом аспекте инициатива по развитию Транскаспийского международного транспортного коридора (ТМТК) является ключевым элементом в системе коридоров в рамках среднего пути, интегрированной частью проекта "Один пояс – один путь". Здесь надо отметить, что стороны предметно рассматривают увеличение объемов грузоперевозок по этому пути. Запуск совместного проекта – китайско-казахстанского проекта сухого порта "Сиань" в Западном Китае – позволяет укреплять институциональную основу для срединного маршрута, где Казахстан играет ключевую роль.





Нужно отметить, что президент Казахстана лоббирует проект срединного маршрута в различных своих поездках, во взаимодействии с различными странами и партнерами. Ну, конечно, в формировании срединного маршрута участвуют несколько стран, в их числе и Азербайджан, и казахстанско-азербайджанские связи являются ключевыми для обеспечения устойчивости и эффективности этого маршрута. Не так давно было создано совместное предприятие между Казахстаном, Азербайджаном и Грузией по реализации железнодорожных перевозок в рамках этого маршрута. Это является уже важным практическим вкладом в развитие срединного коридора, где в рамках проекта "Один пояс – один путь" Казахстану отводится ключевая роль. Это понимают в Китае и рассчитывают, что содействие Казахстана в продвижении этого проекта продолжится и дальше.