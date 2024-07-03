О чем говорили на встрече в Астане Токаев с Рахмоном
По данным Акорды, Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что двустороннее сотрудничество динамично развивается по всем направлениям.
Продолжая, он отметил, что Казахстану и Таджикистану удалось выстроить по-настоящему союзнические отношения, в чем огромная заслуга принадлежит и Эмомали Рахмону.
"Именно ваше участие имеет особое значение, поскольку вы являетесь единственным действующим президентом, который стоял у истоков создания Шанхайской организации сотрудничества в 1996 году. Эта организация, на мой взгляд, является эффективным, авторитетным и демократическим по своей сути объединением. Надеемся, что завтрашний саммит будет успешным".Касым-Жомарт Токаев
Фото: akorda.kz
Президент Таджикистана со своей стороны отметил успешное председательство Казахстана в ШОС, а также планомерное развитие двустороннего сотрудничества в торгово-экономическом, культурно-гуманитарном направлении и в сфере безопасности.
"Собеседники также рассмотрели отдельные аспекты взаимодействия двух стран в рамках международных организаций", – сказано в заключении.
Ранее уже сообщалось о прилете президента Таджикистана в столицу Казахстана. В аэропорту Астаны его встретил премьер-министр Олжас Бектенов.