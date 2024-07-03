О чем говорили на встрече в Астане Токаев с Рахмоном

3 июля 2024 года Касым-Жомарт Токаев провел встречу с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Глава Казахстана поблагодарил Рахмона за личное участие в саммите ШОС и неизменную поддержку приоритетов и инициатив Астаны, сообщает Zakon.kz.

По данным Акорды, Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что двустороннее сотрудничество динамично развивается по всем направлениям.

Продолжая, он отметил, что Казахстану и Таджикистану удалось выстроить по-настоящему союзнические отношения, в чем огромная заслуга принадлежит и Эмомали Рахмону.

"Именно ваше участие имеет особое значение, поскольку вы являетесь единственным действующим президентом, который стоял у истоков создания Шанхайской организации сотрудничества в 1996 году. Эта организация, на мой взгляд, является эффективным, авторитетным и демократическим по своей сути объединением. Надеемся, что завтрашний саммит будет успешным". Касым-Жомарт Токаев

Фото: akorda.kz

Президент Таджикистана со своей стороны отметил успешное председательство Казахстана в ШОС, а также планомерное развитие двустороннего сотрудничества в торгово-экономическом, культурно-гуманитарном направлении и в сфере безопасности.

"Собеседники также рассмотрели отдельные аспекты взаимодействия двух стран в рамках международных организаций", – сказано в заключении.

Ранее уже сообщалось о прилете президента Таджикистана в столицу Казахстана. В аэропорту Астаны его встретил премьер-министр Олжас Бектенов.