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Эмомали Рахмон прибыл в Астану на саммит ШОС

Эмомали Рахмон прибыл в Астану на саммит ШОС, фото - Новости Zakon.kz от 03.07.2024 15:17 Фото: primeminister.kz
В Астану 3 июля 2024 года прилетел президента Таджикистана Эмомали Рахмон. Об этом рассказали в пресс-службе правительства РК, сообщает Zakon.kz.

Президента Таджикистана в аэропорту Астаны встретил премьер-министр Олжас Бектенов.

Эмомали Рахмон примет участие в саммите Шанхайской организации Сотрудничества, который состоится 3-4 июля.

Таджикистан входит в ШОС с момента основания организации в 2001 году. За последние пять лет товарооборот только с Казахстаном увеличился на 48,2% и составил 1,1 млрд долларов. В рамках ШОС за этот период также фиксируется стабильный рост данного показателя между всеми странами-участницами – с 42 млрд долларов в 2019 году до 66 млрд долларов в 2023-м.

Ранее Олжас Бектенов встретил премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа, прибывшего в Астану для участия в саммите ШОС.

Напомним, что в Астану 2 июля 2024 года прилетел лидер Китая Си Цзиньпин. Его торжественно в аэропорту встретил Касым-Жомарт Токаев. Утром 3 июля в столицу прибыл президент России Владимир Путин, которого встретил премьер-министр РК Олжас Бектенов. Позднее в столичном аэропорту заместитель премьера Галымжан Койшыбаев встретил президента Монголии Ухнаагийна Хурэлсуха. Затем в столицу прилетел президент Азербайджана Ильхам Алиев, которого встретил зампремьера Канат Бозумбаев.

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