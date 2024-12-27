#Крушение самолета в Актау
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
515.25
535.91
5.18
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Крушение самолета в Актау
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
515.25
535.91
5.18
Мир

В Южной Корее еще один импичмент – исполняющему обязанности президента

В Южной Корее объявили импичмент и.о. президента, фото - Новости Zakon.kz от 27.12.2024 13:46 Фото: wikimedia
27 декабря 2024 года Парламент Республики Корея объявил импичмент исполняющему обязанности президента страны премьер-министру Хан Док Су, сообщает Zakon.kz.

Об этом заявил спикер Национального собрания У Вон Сик, пишет ТАСС.

Перед началом голосования спикер объявил, что для импичмента необходим по меньшей мере 151 голос депутатов. В итоге за такой сценарий высказались 192 депутата. Но правящая партия "Гражданская сила" настаивала, что для импичмента нужно по меньшей мере 200 голосов (как для президента). 

Депутаты правящей партии "Гражданская сила" голосование бойкотировали. У них 108 мандатов в парламенте. Ведущую оппозиционную партию "Тобуро" представляют 170 депутатов.

Теперь дело Хан Док Су должен рассмотреть Конституционный суд. Рассмотрение занимает до 180 дней.

Согласно Конституции, для импичмента президента необходимо 200 из 300 голосов депутатов, а для импичмента остальных чиновников высокого ранга, включая премьера, достаточно простого большинства (151 голос). Правящая и оппозиционные партии имели разное мнение по поводу того, какое из данных условий применимо к Хан Док Су.

14 декабря 2024 года импичмент объявили президенту Южной Кореи. В проекте резолюции об импичменте было указано, что армия и полиция по указаниям президента пытались арестовать депутатов Национального собрания, захватывали Центральную избирательную комиссию, изымали мобильные телефоны чиновников и блокировали частные социологические службы оппозиционных активистов. По факту введения военного положения в стране ведется расследование. В рамках которого отстраненного президента Юн Сок Ёля вызвали на допрос. Однако 25 декабря сообщалось, что он второй раз проигнорировал вызов. 

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Поделиться новостью
Читайте также
В Помпеях обнаружили фрески с изображениями банкетов богатых римлян
Мир
08:35, Сегодня
В Помпеях обнаружили фрески с изображениями банкетов богатых римлян
Более 10 тысяч мигрантов погибли в море по пути в Испанию
Мир
05:59, Сегодня
Более 10 тысяч мигрантов погибли в море по пути в Испанию
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: