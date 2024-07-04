ШОС: политическая воля трех миллиардов человек

В Астане во Дворце Независимости прошло заседание совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества. Лидеры стран ШОС подписали Астанинскую декларацию объединения, сообщает Zakon.kz.

Также на саммите была утверждена программа сотрудничества по противодействию терроризму и сепаратизму, антинаркотическая стратегии до 2029 года и стратегия развития энергетического сотрудничества до 2030 года.

Кроме того, страны ШОС подписали документ о развитии сотрудничества в области охраняемых территорий и экологического туризма, решение об Ассоциации инвесторов ШОС и ряд других меморандумов и договоров.

В мероприятии приняли участие лидер Китая Си Цзиньпин, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, врио президента Ирана Мохаммад Мохбер, премьер Пакистана Шахбаз Шариф, а также главы Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Кыргызстана Садыр Жапаров, Таджикистана Эмомали Рахмон, Узбекистана Шавкат Мирзиёев. В Астану приехал и президент Беларуси Александр Лукашенко – Республика Беларусь была принята в члены ШОС.

Говоря об итогах саммита, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил, что ШОС превратилась в эффективный механизм межгосударственных отношений, действующий на основе дружбы, добрососедства, равноправия и взаимной поддержки.

"На пространстве ШОС проживает свыше трех миллиардов человек. Организация включает в себя крупнейшие и стремительно растущие экономики мира, на долю которых приходится треть мирового ВВП. Это наглядно свидетельствует об огромном потенциале и глобальной роли нашей организации. ШОС показала себя как уникальная платформа, где в равной степени учитываются голоса и интересы всех ее стран-участниц. Именно на такой незыблемой демократической основе зиждется наше долгосрочное сотрудничество, которое, уверен, будет подкреплено новым содержанием". Касым-Жомарт Токаев

Также глава государства обозначил четыре направления будущей деятельности ШОС. Вкратце их содержание таково:

Шанхайская организация сотрудничества имеет исключительные возможности, чтобы выступать в качестве гаранта обеспечения мира и безопасности на всем Евразийском континенте;

важными задачами ШОС являются расширение торгово-экономической кооперации, создание условий для свободного передвижения капитала и технологий, борьба с климатическими вызовами;

третье направление сотрудничества – укрепление транспортной связанности путем создания эффективных коридоров и надежных цепочек поставок. Для реализации этих планов важно принять практические меры по созданию партнерской сети стратегических портов и логистических центров в рамках ШОС;

наконец, четвертым направлением является реформирование и модернизация ШОС в еще более эффективный многосторонний механизм сотрудничества.

О значении Астанинской декларации высказался казахстанский политолог Эдуард Полетаев.

По его словам, сам по себе подписанный документ во многом является компромиссным, он предполагает дальнейшее обсуждение и даже дискуссии стран-участниц по многим вопросам. В декларации обозначено намерение о многополярном устройстве мира, но никаких антизападных высказываний там нет. Так что многие западные СМИ просто неправы, говоря о каком-то тайном "недружелюбном" для них смысле саммита.

"Декларация носит исключительно миролюбивый и толерантный характер. Да, в документе призывают к реформированию многих международных институтов. На мой взгляд, первой должна быть реформирована ООН, особенно ее Совет Безопасности, который не менялся 80 лет". Эдуард Полетаев

Отдельно нужно подчеркнуть, что практически впервые за историю организации прошло заседание в формате "ШОС плюс". Это уникальная возможность пообщаться между собой больше чем двадцати главам государств, многие из которых претендуют на статус "средних держав".

И последнее. Документы, принятые на саммите ШОС в Астане, так или иначе отражают мнения трех миллиардов человек, и с этим нужно считаться, подчеркнул эксперт.

Отметим, что во встрече "ШОС плюс" приняли участие главы государств и правительств Казахстана, Индии, Ирана, Китая, Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана, Узбекистана, Беларуси, Монголии, Азербайджана, Катара, ОАЭ, Турции и Туркменистана, а также генеральный секретарь ШОС и исполнительный директор Региональной антитеррористической структуры ШОС. Кроме того, присутствовали правитель Эмирата Рас-эль Хайма Шейх Сауд бен Сакр Аль Касими, эмир Катара шейх Тамим бен Хамад аль Тани, президент Азербайджана Ильхам Алиев, председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух.