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Представитель Казахстана Нурлан Ермекбаев назначен генсеком ШОС

Нурлан Ермекбаев назначен генсекретарем ШОС, фото - Новости Zakon.kz от 04.07.2024 14:57 Фото: БЕЛТА
Представителя Казахстана Нурлана Ермекбаева назначили генеральным секретарем Шанхайской организации сотрудничества на 2025-2027 годы, сообщает Zakon.kz.

Такое решение приняли на саммите ШОС в Астане 4 июля 2024 года, пишет БЕЛТА.

Нурлан Ермекбаев родился в 1963 году в Шымкенте. Окончил Московский институт химического машиностроения, Военный Краснознаменный институт МО СССР в Москве; Казахскую государственную архитектурно-строительную академию, заочно.

В разные годы работал во внешнеэкономических организациях, в том числе за рубежом; генеральным директором компании "Юнитэк ЛТД"; советником посольства Республики Казахстан в КНР; поверенным в делах Республики Казахстан в Республике Сингапур; советником президента Республики Казахстан – заведующим Центром внешней политики Администрации президента; заместителем министра иностранных дел РК; помощником президента РК по международным вопросам; министром по делам религий и гражданского общества Казахстана; секретарем Совета Безопасности Республики Казахстан; министром обороны Республики Казахстан.

В настоящее время он занимает должность заместителя генерального секретаря ШОС.

Какие еще решения приняли и подписали на саммите ШОС в Астане, можно узнать здесь.

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