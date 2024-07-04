Встреча "ШОС плюс" началась в Астане

В Астане 4 июля 2024 года во Дворце Независимости началась встреча "ШОС плюс" в расширенном формате. Ее участники обсудят вопросы единства, согласия и развития, сообщает Zakon.kz.

В мероприятии принимают участие главы государств и правительств Казахстана, Индии, Ирана, Китая, Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана, Узбекистана, Беларуси, Монголии, Азербайджана, Катара, ОАЭ, Турции и Туркменистана, а также генеральный секретарь ШОС и исполнительный директор Региональной антитеррористической структуры ШОС.

Также в нем принимают участие правитель Эмирата Рас-эль Хайма Шейх Сауд бен Сакр Аль Касими, эмир Катара шейх Тамим бен Хамад аль Тани, президент Азербайджана Ильхам Алиев, председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух.

В саммите также принимает участие генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гуттериш, а также руководители таких международных организаций, как СНГ, ОЭС, СВМДА, ОДКБ, ЕЭК и ИОПБ.

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