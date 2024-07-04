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Президент о санкционных конфликтах: Наносят существенный урон

ШОС, Касым-Жомарт Токаев, фото - Новости Zakon.kz от 04.07.2024 16:27 Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на саммите "ШОС плюс" высказался о влиянии санкций на мировую экономику, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам главы государства, одно из приоритетных направлений для ШОС – усиление торгово-экономических связей.

"Санкционные конфликты наносят существенный урон мировой экономике, сужают перспективы дальнейшего развития. В таких условиях нам предстоит выстраивать более гибкую стратегию торгово-экономического взаимодействия, нацеленную на сохранение позитивной динамики и наращивания потенциала", – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Он уточнил, что на текущем этапе экономики стран – участниц ШОС демонстрируют высокие темпы роста от 4 до 9%. А доля государств ШОС в глобальном ВВП уже составляет 30%.

Кроме того, внешняя торговля стран-участниц превышает 8 трлн долларов, что эквивалентно четверти всей мировой торговли. 

"В этой связи хочу подчеркнуть, что новый исторический по своему значению экономический подъем Азии, происходящий во многом благодаря ШОС, является стабилизирующим фактором для всей глобальной экономики. Казахстан приветствует намерения Китая расширить доступ стран ШОС к своему масштабному рынку и довести товарооборот с государствами – членами нашей организации до 3 трлн долларов", – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Ранее в столичном Дворце Независимости началась встреча "ШОС плюс". На встрече в расширенном формате глава государства отметил, что сегодня мир сталкивается с серьезными вызовами, обусловленными беспрецедентными геополитическими противоречиями и нарастающим конфликтным потенциалом. И в такой судьбоносный период на ШОС возложена огромная ответственность.

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