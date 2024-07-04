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Си Цзиньпин о ШОС: Притягивает к себе все больше сторонников и единомышленников

Председатель КНР, Си Цзиньпин, ШОС, фото - Новости Zakon.kz от 04.07.2024 17:20 Фото: akorda.kz
4 июля 2024 года в Астане во Дворце Независимости на саммите "ШОС плюс" председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин отметил, что ШОС получил новое развитие за год работы казахстанского председательства, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Си Цзиньпин поблагодарил Касым-Жомарт Токаева за теплый прием и замечательную организацию. Также он отметил, что рад, что все собрались в красивом городе Астане.

"Горы и океаны не разделяют единомышленников. В этот раз саммит впервые проводится в формате "ШОС плюс", который служит площадкой для обсуждения широкого круга вопросов с участием как давних друзей, так и новых партнеров. Это подтверждает авторитет ШОС, который в новую эпоху притягивает к себе все больше сторонников и единомышленников", – дополнил председатель КНР.

По его мнению, современный мир претерпевает беспрецедентные преобразования глобального, эпохального, исторического значения.

"Стремительно преобразуется мироустройство, развертывается очередная научно-техническая и промышленная революция. В то время, когда человечество движется вперед семимильными шагами, значительно возрастает фактор нестабильности и неопределенности. В условиях кардинальных перемен крайне важно набраться мудрости, находчивости и решительности. Важно создать в нашем доме атмосферу сплоченности и доверия", – сказал Си Цзиньпин.

Председатель КНР дополнил, что это наши общие ценности, которые необходимо бережно сохранять и развивать.

"Следует взаимно уважать самостоятельно выбранный путь развития и поддерживать друг друга в отстаивании коренных интересов через стратегический диалог, устранять разногласия, сближать позиции и укреплять взаимодоверие", – озвучил лидер КНР. 

Он также подчеркнул, что важно сделать пространство мирным и безопасным. 

"Без этого нельзя говорить о развитии стран и счастье народов. Как бы ни менялась международная ситуация, ШОС должна и впредь служить гарантом общекомплексной, совместной и устойчивой безопасности. Следует ускорить строительство универсального центра по противодействию вызовам и угрозам безопасности и его отделений, а также создать антинаркотический центр. Наращивать обмен разведывательной информации и проводить совместную операцию. Нужно совместными усилиями поддержать региональную безопасность", – продолжил Си Цзиньпин. 

Он заверил, что в рамках своего председательствования в ШОС Китай будет обеспечивать успешное проведение таких мероприятий, как совместные антитеррористические учения.

4 июля 2024 года состоялось заседание совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). По словам Касым-Жомарта Токаева, организация включает в себя крупнейшие и стремительно растущие экономики мира. Какие документы подписали страны – участницы ШОС, можно прочитать здесь.

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