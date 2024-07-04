Си Цзиньпин о ШОС: Притягивает к себе все больше сторонников и единомышленников
Си Цзиньпин поблагодарил Касым-Жомарт Токаева за теплый прием и замечательную организацию. Также он отметил, что рад, что все собрались в красивом городе Астане.
"Горы и океаны не разделяют единомышленников. В этот раз саммит впервые проводится в формате "ШОС плюс", который служит площадкой для обсуждения широкого круга вопросов с участием как давних друзей, так и новых партнеров. Это подтверждает авторитет ШОС, который в новую эпоху притягивает к себе все больше сторонников и единомышленников", – дополнил председатель КНР.
По его мнению, современный мир претерпевает беспрецедентные преобразования глобального, эпохального, исторического значения.
"Стремительно преобразуется мироустройство, развертывается очередная научно-техническая и промышленная революция. В то время, когда человечество движется вперед семимильными шагами, значительно возрастает фактор нестабильности и неопределенности. В условиях кардинальных перемен крайне важно набраться мудрости, находчивости и решительности. Важно создать в нашем доме атмосферу сплоченности и доверия", – сказал Си Цзиньпин.
Председатель КНР дополнил, что это наши общие ценности, которые необходимо бережно сохранять и развивать.
"Следует взаимно уважать самостоятельно выбранный путь развития и поддерживать друг друга в отстаивании коренных интересов через стратегический диалог, устранять разногласия, сближать позиции и укреплять взаимодоверие", – озвучил лидер КНР.
Он также подчеркнул, что важно сделать пространство мирным и безопасным.
"Без этого нельзя говорить о развитии стран и счастье народов. Как бы ни менялась международная ситуация, ШОС должна и впредь служить гарантом общекомплексной, совместной и устойчивой безопасности. Следует ускорить строительство универсального центра по противодействию вызовам и угрозам безопасности и его отделений, а также создать антинаркотический центр. Наращивать обмен разведывательной информации и проводить совместную операцию. Нужно совместными усилиями поддержать региональную безопасность", – продолжил Си Цзиньпин.
Он заверил, что в рамках своего председательствования в ШОС Китай будет обеспечивать успешное проведение таких мероприятий, как совместные антитеррористические учения.
4 июля 2024 года состоялось заседание совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). По словам Касым-Жомарта Токаева, организация включает в себя крупнейшие и стремительно растущие экономики мира. Какие документы подписали страны – участницы ШОС, можно прочитать здесь.