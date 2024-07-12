Акорда озвучила детали встречи Токаева с послом ОАЭ
Как отметил глава государства, Казахстан уделяет особое внимание развитию многопланового сотрудничества с ОАЭ.
По данным Акорды, также обсужден ход реализации ранее достигнутых на высшем уровне договоренностей в торгово-экономической и инвестиционной сферах.
"Была отмечена необходимость продолжения работы в рамках Совместной декларации о стратегических инвестиционных проектах между Казахстаном и ОАЭ", – сказано в публикации.
Кроме того, на встрече были рассмотрены перспективы сотрудничества в энергетической и транспортно-логистической отраслях, а также в сфере информационных технологий и искусственного интеллекта.
Ранее стало известно, что Токаев подписал указ от 2 июля 2024 года "О Комиссии по вопросам помилования при Президенте Республики Казахстан". Подробнее с ним можно ознакомиться по ссылке.