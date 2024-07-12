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Акорда озвучила детали встречи Токаева с послом ОАЭ

Акорда озвучила детали встречи Токаева с послом ОАЭ, фото - Новости Zakon.kz от 12.07.2024 15:11 Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев 12 июля 2024 года принял посла Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) в Казахстане Мухаммеда Саида Мухаммеда аль-Арики. Президент выразил благодарность за активное участие представительной делегации ОАЭ в работе саммита ШОС в Астане, сообщает Zakon.kz.

Как отметил глава государства, Казахстан уделяет особое внимание развитию многопланового сотрудничества с ОАЭ.

По данным Акорды, также обсужден ход реализации ранее достигнутых на высшем уровне договоренностей в торгово-экономической и инвестиционной сферах.

"Была отмечена необходимость продолжения работы в рамках Совместной декларации о стратегических инвестиционных проектах между Казахстаном и ОАЭ", – сказано в публикации.

Кроме того, на встрече были рассмотрены перспективы сотрудничества в энергетической и транспортно-логистической отраслях, а также в сфере информационных технологий и искусственного интеллекта.

Ранее стало известно, что Токаев подписал указ от 2 июля 2024 года "О Комиссии по вопросам помилования при Президенте Республики Казахстан". Подробнее с ним можно ознакомиться по ссылке.

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Токаев Касым-Жомарт Казахстан ОАЭ 2024 год
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