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На месте аварии в Актау проводят замену труб

замена труб Фото: пресс-служба акимата города Актау
Аким города Актау Улугбек Тналиев заявил о том, что обнаруженный дефект трубопровода заменяется на новый, сообщает Zakon.kz.

По его словам, в аварийном месте специалистами ГКП "Каспий жылу, су арнасы" активно ведутся ремонтные работы.

"Сотрудники предприятия "КЖСА" полностью заменят участок старого трубопровода, на котором произошла авария. Новая труба была доставлена и в ближайшее время будет установлена на место. После замены данного участка трубопровода ситуация будет разрешена, – сказал аким города.

Ранее сообщалось о том, что на магистральном теплопроводе в Актау произошла аварийная ситуация, подача тепла была временно ограничена в некоторых микрорайонах. Позже в Минэнерго отреагировали на инцидент.

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Елена Беляева
Актау Мангистауская область
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