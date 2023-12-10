На месте аварии в Актау проводят замену труб

Аким города Актау Улугбек Тналиев заявил о том, что обнаруженный дефект трубопровода заменяется на новый, сообщает Zakon.kz.

По его словам, в аварийном месте специалистами ГКП "Каспий жылу, су арнасы" активно ведутся ремонтные работы.

"Сотрудники предприятия "КЖСА" полностью заменят участок старого трубопровода, на котором произошла авария. Новая труба была доставлена и в ближайшее время будет установлена на место. После замены данного участка трубопровода ситуация будет разрешена, – сказал аким города.

Ранее сообщалось о том, что на магистральном теплопроводе в Актау произошла аварийная ситуация, подача тепла была временно ограничена в некоторых микрорайонах. Позже в Минэнерго отреагировали на инцидент.