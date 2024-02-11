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Токаев поздравил президента Ирана с Днем Исламской революции

Касым-Жомарт Токаев, Ибрахим Раиси Фото: Акорда
Касым-Жомарт Токаев от имени казахстанцев и от себя лично поздравил Ибрахима Раиси и весь иранский народ с общенациональным праздником – Днем Исламской революции, сообщает Zakon.kz.
"Сегодня ваша страна, обладая надежным политическим фундаментом и стабильной экономикой, является авторитетным членом международного сообщества. Желаю, чтобы под вашим руководством Иран, провозгласивший идею национального единства и сплоченности, продолжил путь к достижению высоких целей и задач. Ваша страна является одним из ключевых партнеров Казахстана в Каспийском регионе. Убежден, что традиционные узы дружбы и политический диалог и впредь будут служить прочной основой для укрепления взаимовыгодного торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества двух стран", – говорится в поздравительной телеграмме.

Глава государства пожелал Ибрахиму Раиси успехов в его ответственной деятельности, а дружественному иранскому народу – благополучия и процветания.

Исламская революция (Иранская революция, Революция 1979 года) — цепь событий в Иране, результатом которых стали эмиграция шаха Мохаммеда Реза Пехлеви, упразднение монархии и установление новой администрации, которую возглавил аятолла Хомейни. 


Датой начала революции в Иране принято считать 8 января 1978 года, когда первая крупная антиправительственная демонстрация в Куме была подавлена с необоснованной жестокостью. В течение всего 1978 года в различных городах Ирана представители исламского духовенства организовывали демонстрации, решительно разгонявшиеся войсками, в том числе шахской гвардией и подавлявшиеся САВАК. К концу года революционеры перешли к тактике политических стачек (забастовок), что полностью парализовало экономику. Будучи более не в силах удерживать власть в своих руках, шах передал власть премьер-министру из числа умеренных оппозиционеров и бежал из страны. Данные взяты с сайта Wikipedia.

Ранее Касым-Жомарт Токаев позвонил Ильхаму Алиеву и поздравил его с убедительной победой на внеочередных выборах президента Азербайджана.

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