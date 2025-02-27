Токаев назначил нового зампредседателя АДГС
Соответствующие распоряжения 27 февраля 2025 года подписал глава государства Касым-Жомарт Токаев.
"Ахмедьяр Алибек Газизулы назначен заместителем председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы", – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Акорды в четверг.
Алибек Ахмедьяр окончил Евразийский национальный университет им. Л. Н. Гумилева и магистратуру Университета Южной Калифорнии (магистр права).
Фото: gov.kz
Трудовую деятельность Ахмедьяров начал в Министерстве индустрии и торговли РК на должности эксперта юридического департамента. Работал на различных должностях в Министерстве образования и науки, Министерстве индустрии и новых технологий, Министерстве по инвестициям и развитию, Канцелярии премьер-министра РК, в Министерстве иностранных дел занимал должность директора Департамента юридической службы.
До нового назначения, с 9 марта 2022 года, занимал должность руководителя аппарата Агентства РК по делам государственной службы.
Ранее, с 7 февраля 2022 года, заместителем председателя АДГС был Азамат Жолманов. Он распоряжением Касым-Жомарта Токаева назначен новым ректором Академии государственного управления при президенте. Эту должность с 21 августа 2019 года занимал Ерлан Абил.