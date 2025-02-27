Токаев назначил нового зампредседателя АДГС

Азамат Жолманов освобожден от должности заместителем председателя Агентства РК по делам государственной службы (АДГС). На этом посту его сменил Алибек Ахмедьяр, сообщает Zakon.kz.

Соответствующие распоряжения 27 февраля 2025 года подписал глава государства Касым-Жомарт Токаев.

"Ахмедьяр Алибек Газизулы назначен заместителем председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы", – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Акорды в четверг.

Алибек Ахмедьяр окончил Евразийский национальный университет им. Л. Н. Гумилева и магистратуру Университета Южной Калифорнии (магистр права).

Фото: gov.kz

Трудовую деятельность Ахмедьяров начал в Министерстве индустрии и торговли РК на должности эксперта юридического департамента. Работал на различных должностях в Министерстве образования и науки, Министерстве индустрии и новых технологий, Министерстве по инвестициям и развитию, Канцелярии премьер-министра РК, в Министерстве иностранных дел занимал должность директора Департамента юридической службы.

До нового назначения, с 9 марта 2022 года, занимал должность руководителя аппарата Агентства РК по делам государственной службы.

Ранее, с 7 февраля 2022 года, заместителем председателя АДГС был Азамат Жолманов. Он распоряжением Касым-Жомарта Токаева назначен новым ректором Академии государственного управления при президенте. Эту должность с 21 августа 2019 года занимал Ерлан Абил.