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Токаев и Си Цзиньпин открыли важные объекты

Токаев и Си Цзиньпин открыли важные объекты, фото - Новости Zakon.kz от 03.07.2024 13:54 Фото: akorda.kz
3 июля 2024 года Касым-Жомарт Токаев и Си Цзиньпин приняли участие в торжественной церемонии открытия ряда объектов. Детали важного мероприятия озвучили Zakon.kz в пресс-службе Акорды.

В сообщении отмечено, что главы Казахстана и Китая в режиме телемоста приняли участие в церемонии отправки грузовых автомобилей и железнодорожных контейнеров по Транскаспийскому международному транспортному маршруту.

Токаев и Си Цзиньпин открыли важные объекты, фото - Новости Zakon.kz от 03.07.2024 13:54

Фото: akorda.kz

"Участникам мероприятия продемонстрировали видеоролик о транзитном рейсе по маршруту Великого Шелкового пути, по завершении которого президент Касым-Жомарт Токаев и председатель Си Цзиньпин дали старт движению грузовых паромов", – сказано в сообщении.
Токаев и Си Цзиньпин открыли важные объекты, фото - Новости Zakon.kz от 03.07.2024 13:54

Фото: akorda.kz

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Си Цзиньпин прибыл в Астану 2 июля. Его торжественно в аэропорту встретил Касым-Жомарт Токаев.

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О том, как Токаев встретил Си Цзиньпина в Акорде 3 июля, читайте здесь.

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