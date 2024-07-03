Токаев и Си Цзиньпин открыли важные объекты

3 июля 2024 года Касым-Жомарт Токаев и Си Цзиньпин приняли участие в торжественной церемонии открытия ряда объектов. Детали важного мероприятия озвучили Zakon.kz в пресс-службе Акорды.

В сообщении отмечено, что главы Казахстана и Китая в режиме телемоста приняли участие в церемонии отправки грузовых автомобилей и железнодорожных контейнеров по Транскаспийскому международному транспортному маршруту.

Фото: akorda.kz

"Участникам мероприятия продемонстрировали видеоролик о транзитном рейсе по маршруту Великого Шелкового пути, по завершении которого президент Касым-Жомарт Токаев и председатель Си Цзиньпин дали старт движению грузовых паромов", – сказано в сообщении.

Фото: akorda.kz

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Си Цзиньпин прибыл в Астану 2 июля. Его торжественно в аэропорту встретил Касым-Жомарт Токаев.

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О том, как Токаев встретил Си Цзиньпина в Акорде 3 июля, читайте здесь.