В коммунистической партии Вьетнама избрали нового руководителя

3 августа в Ханое пленум центрального комитета коммунистической партии Вьетнама избрал президента Вьетнама То Лама новым генеральным секретарем ЦК партии, сообщает Zakon.kz.

Как передает вьетнамское новостное агентство VNA, компартия является правящей партией Вьетнама, а должность генсека – это высшая должность в партии. Предыдущий генсек скончался 19 июля в 81-летнем возрасте. Он занимал эту должность 13 лет. Срок полномочий вновь избранного генсека до 2026 года.

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Президентом Социалистической Республики Вьетнам То Лам был избран в мае текущего года. Срок его президентских полномочий истекает также в 2026 году. Его предшественник Нгуен Суан Фук добровольно ушел в отставку из-за коррупционного скандала в январе 2023 года, пробыв на посту два года.

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В июле Вьетнам подал заявку в ООН на расширение континентального шельфа.