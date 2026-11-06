Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев проводил в столичном аэропорту президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, который посетил Казахстан с рабочим визитом, сообщает Zakon.kz.

Об этом 6 ноября 2026 года рассказали в пресс-службе Акорды.

Визит главы соседнего государства был приурочен к участию в международном саммите Акабского процесса, который прошел в Астане.

По завершении программы мероприятий в международном аэропорту столицы состоялась официальная церемония проводов высокого гостя.

О том, что в Астане состоится саммит Акабского процесса с участием глав ряда государств, 4 ноября сообщил советник – пресс-секретарь президента Казахстана Айбек Смадияров.