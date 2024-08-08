Олжас Бектенов встретил в аэропорту Астаны президента Кыргызстана

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров прибыл в Астану для участия в VI Консультативной встрече глав государств Центральной Азии и первом Саммите глав государств Диалога "Центральная Азия + Япония", где обсудят вопросы дальнейшего развития интеграционных процессов, сообщает Zakon.kz.

В аэропорту Садыра Жапарова встретил премьер-министр РК Олжас Бектенов.

"Товарооборот между Казахстаном и Кыргызстаном по итогам прошлого года вырос более чем на 26%. За пять месяцев текущего года объем взаимной торговли составил 614,3 млн долларов. При этом экспорт казахстанских товаров увеличился на 6,7%", – сообщили в пресс-службе премьера.

Фото: primeminister.kz

В настоящее время на уровне правительств ведется совместная работа по исполнению положений Договора об углублении и расширении союзнических отношений между Казахстаном и Кыргызстаном, подписанного главами двух государств в апреле 2024 года. В частности, по наращиванию торгово-экономического и транспортно-логистического сотрудничества, углублению взаимодействия в водно-энергетической сфере, сельском хозяйстве.

Ранее Олжас Бектенов встретил в аэропорту президента Азербайджана Ильхама Алиева.