Токаев поздравил президента Индии с Днем независимости

15 августа Касым-Жомарт Токаев направил президенту Индии Драупади Мурму поздравительную телеграмму с Днем независимости.

Отметив значительный экономический прогресс и глобальную роль Индии в деле укрепления мира и устойчивого развития, президент выразил уверенность в дальнейшем углублении долгосрочного сотрудничества, основанного на узах дружбы и взаимной поддержке, отмечает Акорда.



Глава государства пожелал президенту Драупади Мурму успехов во всех ее начинаниях, а дружественному народу Индии – благополучия и процветания.

Ранее Токаев заслушал доклады об экономической ситуации в Казахстане.