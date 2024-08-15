Токаев поздравил президента Индии с Днем независимости
Фото: Акорда
15 августа Касым-Жомарт Токаев направил президенту Индии Драупади Мурму поздравительную телеграмму с Днем независимости.
Отметив значительный экономический прогресс и глобальную роль Индии в деле укрепления мира и устойчивого развития, президент выразил уверенность в дальнейшем углублении долгосрочного сотрудничества, основанного на узах дружбы и взаимной поддержке, отмечает Акорда.
Глава государства пожелал президенту Драупади Мурму успехов во всех ее начинаниях, а дружественному народу Индии – благополучия и процветания.
Ранее Токаев заслушал доклады об экономической ситуации в Казахстане.
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