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Токаев поздравил президента Индии с Днем независимости

Токаев поздравил президента Индии с Днем независимости, фото - Новости Zakon.kz от 15.08.2024 20:54 Фото: Акорда
15 августа Касым-Жомарт Токаев направил президенту Индии Драупади Мурму поздравительную телеграмму с Днем независимости.

Отметив значительный экономический прогресс и глобальную роль Индии в деле укрепления мира и устойчивого развития, президент выразил уверенность в дальнейшем углублении долгосрочного сотрудничества, основанного на узах дружбы и взаимной поддержке, отмечает Акорда.

Глава государства пожелал президенту Драупади Мурму успехов во всех ее начинаниях, а дружественному народу Индии – благополучия и процветания.

Ранее Токаев заслушал доклады об экономической ситуации в Казахстане.

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