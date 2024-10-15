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Законодательство РК

Министерству иностранных дел расширили полномочия

Госслужба, планшеты, детали, заседание, совещание, зал заседаний, государственная служба, госслужащие , фото - Новости Zakon.kz от 15.10.2024 11:35 Фото: senate.parlam.kz
Постановлением правительства РК от 10 октября 2024 года внесены изменения и дополнения в Положение о Министерстве иностранных дел РК, сообщает Zakon.kz.

В частности, в положение добавлены новые функции министерства:

  • обеспечение защиты прав и интересов граждан РК, ставших жертвами торговли людьми за границей;
  • принятие мер по обеспечению соответствующими документами и возвращению в РК казахстанцев, в том числе несовершеннолетних, беженцев, признанных РК, и лиц без гражданства, постоянно проживающих в республике, ставших жертвами торговли людьми за границей;
  • принятие мер по предупреждению торговли людьми;
  • участие в оценке рисков в сфере противодействия торговле людьми и внесении предложений по их минимизации в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;
  • участие в перенаправлении жертв торговли людьми для оказания им помощи и предоставления специальных социальных услуг в порядке, установленном законодательством республики;
  • информирование органов внутренних дел о ставших известными им фактах готовящихся либо совершенных преступлений, связанных с торговлей людьми;
  • информирование общественности о результатах деятельности в сфере противодействия торговле людьми;
  • рассмотрение петиций граждан РК в пределах своей компетенции в соответствии с Административным процедурно-процессуальным кодексом РК;
  • проведение цифровой трансформации.

Кроме того, в новой редакции изложен следующий пункт:

  • обеспечение реализации внешнеполитического курса РК в области международного сотрудничества по противодействию терроризму и торговле людьми.

Постановление вводится в действие со дня его подписания.

Ранее мы рассказали, что новые функции появились у Министерства торговли и интеграции.

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