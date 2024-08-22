Казахстанский министр выступил перед Токаевым и Рахмоном

Президенты Казахстана и Таджикистана Касым-Жомарт Токаев и Эмомали Рахмон 22 августа 2024 года заслушали отчет о сотрудничестве в развитии электронного правительства, сообщает Zakon.kz.

Президентам было доложено, что в 2024 году специалистами двух стран успешно развернуты ключевые компоненты систем Единая платформа интернет-ресурсов (ЕПИР) и SmartBridge на серверах Таджикистана.

"Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Жаслан Мадиев и директор Агентства по инновациям и цифровым технологиям Таджикистана Мирзо Хуршед проинформировали о прохождении комплексного обучения таджикских специалистов и начале работы над сайтами для государственных органов Таджикистана, а также о детальной проработке интеграции переданных IT-решений", – говорится в сообщении Акорды.

Фото: akorda.kz

Главам государств также рассказали о возможностях использования технологий искусственного интеллекта (ИИ) для улучшения доступности и эффективности государственных услуг. Это направление может стать одним из самых перспективных в сотрудничестве между нашими странами.

Фото: akorda.kz



Ранее сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев прибыл с государственным визитом в Таджикистан. В аэропорту Душанбе его встретил президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Во дворце "Қасри Миллат" в ходе официальной церемонии встречи в честь прибытия главы государства был произведен 21 артиллерийский залп.

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В ходе переговоров Касым-Жомарта Токаева и Эмомали Рахмона в узком составе стало известно, что Казахстан и Таджикистан подпишут документ, имеющий историческое значение.