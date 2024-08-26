Казахстан и Россия обсудили вопросы, связанные с обозначением линии государственной границы

В Алматы с 19 по 23 августа 2024 года прошло 141 заседание Совместной казахстанско-российской демаркационной комиссии, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 26 августа, рассказали в Министерстве иностранных дел (МИД) РК.

"Стороны продолжили работу по подготовке и утверждению проектов итоговых документов демаркации казахстанско-российской государственной границы, обсудили комплекс вопросов, связанных с обозначением линии государственной границы на ее различных участках, а также планы работ на 2025 год", – говорится в сообщении, распространенном в понедельник.

В ведомстве уточнили, что следующее заседание комиссии состоится в сентябре-октябре 2024 года на территории РФ.

28 марта 2023 года Казахстан ратифицировал договор о демаркации казахстанско-узбекской границы. Соответствующий закон подписал глава государства. Из документа следовало, что казахстанско-узбекская граница стала длиннее на 5 км за счет того, что с казахстанской стороны стала содержать больше изгибов.