Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Потребительский контроль Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Казахстан и Россия обсудили вопросы, связанные с обозначением линии государственной границы

Флаги России, Российской Федерации, РФ и Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 26.08.2024 09:38 Фото: Министерство обороны РК
В Алматы с 19 по 23 августа 2024 года прошло 141 заседание Совместной казахстанско-российской демаркационной комиссии, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 26 августа, рассказали в Министерстве иностранных дел (МИД) РК.

"Стороны продолжили работу по подготовке и утверждению проектов итоговых документов демаркации казахстанско-российской государственной границы, обсудили комплекс вопросов, связанных с обозначением линии государственной границы на ее различных участках, а также планы работ на 2025 год", – говорится в сообщении, распространенном в понедельник.

В ведомстве уточнили, что следующее заседание комиссии состоится в сентябре-октябре 2024 года на территории РФ.

28 марта 2023 года Казахстан ратифицировал договор о демаркации казахстанско-узбекской границы. Соответствующий закон подписал глава государства. Из документа следовало, что казахстанско-узбекская граница стала длиннее на 5 км за счет того, что с казахстанской стороны стала содержать больше изгибов.

Читайте также

Назначен новый заместитель руководителя Аппарата Правительства
Назначен новый заместитель руководителя Аппарата правительства
МИД, Армения
Состоялся телефонный разговор глав МИД Казахстана и Армении
Назначен новый вице-министр труда и социальной защиты населения
Назначен новый вице-министр труда и социальной защиты населения
Динара Халдарова
Россия МИД РК Казахстан 2024 год Политика Внешняя политика
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Дистанционное обучение, удаленное обучение, учеба на дому, онлайн-обучение, дистанционная, школьники, обучение из дома
Отправят ли детей в Казахстане с 15 сентября на дистанционное обучение – ответ санврачей
telegram
Впервые о задержании Павла Дурова высказалась команда Telegram
возможная девушка Павла Дурова
С кем был Павел Дуров во время задержания в Париже
Концерт
Андрей Губин впервые за 19 лет вышел на сцену
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: