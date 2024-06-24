Токаев в беседе с Путиным: Казахстан осуждает любые проявления жестокости и насилия

24 июня в ходе телефонного разговора президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования президенту России Владимиру Путину и всему российскому народу в связи с человеческими жертвами в результате террористических актов в Дагестане, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, глава нашего государства подчеркнул, что Казахстан решительно осуждает любые проявления жестокости и насилия, направленные против благополучия мирных граждан, рассматривая их как серьезную угрозу региональной и международной безопасности.

Стороны отметили важность продолжения тесного взаимодействия по борьбе с терроризмом и экстремизмом, а также консолидации усилий в рамках авторитетных международных организаций.

Президенты также обменялись мнениями по вопросам дальнейшего развития казахско-российских отношений стратегического партнерства и союзничества, а также обсудили повестку дня предстоящего Саммита Шанхайской организации сотрудничества в Астане.

24 июня неизвестные обстреляли синагогу и церковь в Дербенте, а также напали на пост ДПС в Махачкале. В результате были убиты 15 полицейских и несколько гражданских, в том числе священник. МВД России опубликовало имена погибших стражей порядка. Позже стало известно, что число жертв выросло до 20. Среди них есть работники правоохранительных органов и гражданские лица.