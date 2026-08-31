Токаев обратился к президенту и народу Кыргызстана в важный день

Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму поздравления президенту Садыру Жапарову по случаю 35-летия Независимости Кыргызстана, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 31 августа 2026 года, стало известно из Telegram-канала Акорды.

"Эта знаменательная дата символизирует стремление кыргызского народа к свободе, суверенитету и независимости. За эти годы Кыргызстан достойно прошел путь от становления до устойчивого развития, укрепил свою государственность, сохранил богатое духовное наследие, стал авторитетным государством на международной арене. Ярким свидетельством тому служит избрание Кыргызской Республики непостоянным членом Совета Безопасности Организации Объединенных Наций на 2027-2028 годы", – говорится в телеграмме.

В поздравлении подчеркивается, что наши страны связывают поистине братские отношения, уходящие корнями в многовековые традиции дружбы и добрососедства. Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность в дальнейшем динамичном укреплении стратегического партнерства и союзничества на благо двух народов.

Президент Казахстана пожелал Садыру Жапарову успехов в его ответственной государственной деятельности, а братскому кыргызскому народу – процветания и благополучия.

Материал по теме Токаев поздравил Зеленского с 35-й годовщиной Независимости Украины

27 августа 2026 года Касым-Жомарт Токаев поздравил президента Майю Санду и народ Молдовы с 35-й годовщиной Независимости.