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Одну из своих основных задач назвал Касым-Жомарт Токаев

Одну из своих основных задач назвал Токаев, фото - Новости Zakon.kz от 02.09.2024 12:21 Фото: akorda.kz
Глава государства, выступая 2 сентября 2024 года с Посланием народу Казахстана, назвал одну из своих основных задач, сообщает Zakon.kz.

Как отметил президент, "последовательно реализуя масштабные реформы, мы значительно расширили свободу выражения мнений, создали возможности для участия граждан в процессе принятия государственных решений".

"Глубокие социально-экономические преобразования, комплексные меры в сфере защиты прав человека направлены прежде всего на построение справедливого общества как основы для всестороннего прогресса нашей страны. Поэтому мы продолжим реформы и системную работу в данном направлении. Вместе с тем нашим стратегическим приоритетом остается обеспечение безопасности граждан – фундаментальной ценности для каждого человека и общества в целом... Одна из моих основных задач – сделать Казахстан территорией комфортной и безопасной жизни. Перед правоохранительными и профильными государственными органами поставлена задача – обеспечить всестороннюю безопасность граждан".Касым-Жомарт Токаев

Президент подчеркнул, что Министерство внутренних дел обязано принимать жесткие меры в отношении всех правонарушений: от мелкого хулиганства и вандализма до незаконной иммиграции и тяжких уголовных преступлений.

"В правовом государстве нет места криминалитету, поэтому с бандитизмом должно быть покончено. Это же касается деструктивной деятельности экстремистов, включая религиозных радикалов. Правоохранительным органам нужно проявить профессионализм, решительность и принципиальность".Касым-Жомарт Токаев

По его словам, "за последние годы мы уже добились существенного прогресса в формировании безопасной среды".

"На наших улицах, в общественных местах нет разгула преступности и беззакония. А ведь во многих странах, в том числе и в некоторых развитых государствах, бушует настоящая эпидемия преступности и беспорядков. Но почивать на лаврах нам никак нельзя".Касым-Жомарт Токаев

Видеотрансляцию Послания Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана можете посмотреть здесь.

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