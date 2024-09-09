Токаев: Казахстан готов и далее предоставлять площадку для переговоров между Азербайджаном и Арменией
Фото: akorda.kz
9 сентября 2024 года состоялся телефонный разговор между президентами Казахстана и Азербайджана. В ходе телефонного разговора Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Ильхама Алиева за направление на V Всемирные игры кочевников представительной спортивной делегации, сообщает Zakon.kz.
Глава государства отметил высокую динамику двустороннего торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества в духе стратегического партнерства.
"Президент подчеркнул важность проведения Дней культуры Азербайджана в Казахстане в конце сентября для дальнейшего сближения народов двух стран. Кроме того, Касым-Жомарт Токаев поздравил своего коллегу с успешным проведением парламентских выборов, за которыми наблюдали и представители Казахстана. Глава государства подтвердил готовность казахстанской стороны и далее предоставлять алматинскую площадку для переговоров между Азербайджаном и Арменией по заключению мирного договора", – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Акорды.
В свою очередь Ильхам Алиев заявил о намерении Баку и впредь прилагать усилия во имя дальнейшего укрепления сотрудничества с Астаной по всему спектру двусторонних отношений.
Разговор носил исключительно дружеский характер.
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