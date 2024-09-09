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Токаев: Казахстан готов и далее предоставлять площадку для переговоров между Азербайджаном и Арменией

Токаев: Казахстан готов и далее предоставлять площадку для переговоров между Азербайджаном и Арменией, фото - Новости Zakon.kz от 09.09.2024 15:07 Фото: akorda.kz
9 сентября 2024 года состоялся телефонный разговор между президентами Казахстана и Азербайджана. В ходе телефонного разговора Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Ильхама Алиева за направление на V Всемирные игры кочевников представительной спортивной делегации, сообщает Zakon.kz.

Глава государства отметил высокую динамику двустороннего торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества в духе стратегического партнерства.

"Президент подчеркнул важность проведения Дней культуры Азербайджана в Казахстане в конце сентября для дальнейшего сближения народов двух стран. Кроме того, Касым-Жомарт Токаев поздравил своего коллегу с успешным проведением парламентских выборов, за которыми наблюдали и представители Казахстана. Глава государства подтвердил готовность казахстанской стороны и далее предоставлять алматинскую площадку для переговоров между Азербайджаном и Арменией по заключению мирного договора", – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Акорды.

В свою очередь Ильхам Алиев заявил о намерении Баку и впредь прилагать усилия во имя дальнейшего укрепления сотрудничества с Астаной по всему спектру двусторонних отношений.

Разговор носил исключительно дружеский характер.

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Ранее Касым-Жомарт Токаев поздравил Эмомали Рахмона с Днем независимости Таджикистана.

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