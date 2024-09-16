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Олаф Шольц назвал цель визита в Казахстан

Казахстан, Германия, визит , фото - Новости Zakon.kz от 16.09.2024 15:15 Фото: akorda.kz
В Акорде завершились переговоры в узком составе в рамках визита федерального канцлера Германии Олафа Шольца в Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул важность его визита. 

"Уверен, что сегодняшняя встреча поднимает на новый уровень многосторонние взаимоотношения между Казахстаном и Германией, так как между нашими странами установились доверительные, дружественные отношения. Мы только что на переговорах в узком составе обсудили возможность дальнейшего развития двусторонних отношений. Мы отметили необходимость наращивания отношений в области торговли, экономики и инвестиций, а также сверили часы по важным международным вопросам. Особенно по вопросам безопасности с учетом нынешней геополитической ситуации. Остановились и на вопросах развития региона и изменения климата", – отметил глава государства.

В свою очередь федеральный канцлер Германии Олаф Шольц подчеркнул надежное, четкое и последовательное сотрудничество с Казахстаном.

"Мы видим большой ряд экономических контактов. Меня сопровождает крупная делегация, представители экономики, это и есть наша цель – сделать все, чтобы улучшить условия для наших экономических отношений, чтобы осуществлять прямые инвестиции в вашей стране, возможность торгового обмена и, конечно, на всех других полях хотим развивать экономическое сотрудничество. Мы рады, что хорошо продвигаемся в сотрудничестве в энергетическом плане, по нефти, мы рады тому, что у нас такое надежное, четкое и последовательное сотрудничество. Это хорошее послание и месседж для многих, для всего мира", – отметил он.

В Акорде сегодня, 16 сентября 2024 года, состоялась торжественная церемония встречи федерального канцлера Германии Олафа Шольца, прибывшего в Казахстан с официальным визитом.

7 сентября сообщалось, что визит канцлера продлится два дня – с 16 по 17 сентября 2024 года. Ожидается, что в рамках визита в Астане пройдут переговоры на высшем уровне, а также состоится вторая встреча в формате "Центральная Азия + Германия".

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