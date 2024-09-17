Астана принимает международный саммит: высокие гости прибыли во Дворец Независимости
Фото: akorda.kz
Пресс-служба президента Казахстана 17 сентября 2024 года поделилась фотографиями и видео, сделанными в столичном Дворце Независимости, где сегодня пройдет вторая встреча глав государств Центральной Азии и федерального канцлера Германии, сообщает Zakon.kz.
Как отмечается, прибывших во Дворец Независимости глав государств Центральной Азии и федерального канцлера Германии Олафа Шольца встретил глава государства Касым-Жомарт Токаев.
Фото: akorda.kz
Снимками и видео пресс-служба президента РК поделилась в своем Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что в Астану для участия во второй встрече глав государств Центральной Азии и федерального канцлера Германии прилетели Садыр Жапаров, Эмомали Рахмон и Шавкат Мирзиёев.
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