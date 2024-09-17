Лента новостей
0
Қаз
#Всемирные игры кочевников #Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Астана принимает международный саммит: высокие гости прибыли во Дворец Независимости

Астана принимает международный саммит: высокие гости прибыли во Дворец Независимости, фото - Новости Zakon.kz от 17.09.2024 12:04 Фото: akorda.kz
Пресс-служба президента Казахстана 17 сентября 2024 года поделилась фотографиями и видео, сделанными в столичном Дворце Независимости, где сегодня пройдет вторая встреча глав государств Центральной Азии и федерального канцлера Германии, сообщает Zakon.kz.

Как отмечается, прибывших во Дворец Независимости глав государств Центральной Азии и федерального канцлера Германии Олафа Шольца встретил глава государства Касым-Жомарт Токаев.

Астана принимает международный саммит: высокие гости прибыли во Дворец Независимости, фото - Новости Zakon.kz от 17.09.2024 12:04

Фото: akorda.kz

Снимками и видео пресс-служба президента РК поделилась в своем Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что в Астану для участия во второй встрече глав государств Центральной Азии и федерального канцлера Германии прилетели Садыр Жапаров, Эмомали Рахмон и Шавкат Мирзиёев.

Читайте также

В Астану прилетели Садыр Жапаров, Эмомали Рахмон и Шавкат Мирзиёев
В Астану прилетели Садыр Жапаров, Эмомали Рахмон и Шавкат Мирзиёев
Динара Халдарова
Астана Олаф Шольц Жапаров Садыр Мирзиёев Шавкат Рахмон Эмомали Токаев Касым-Жомарт Бердымухамедов Сердар 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Как меняются разные знаки зодиака после 40 лет
Как меняются разные знаки зодиака после 40 лет
Синоптики назвали регионы Казахстана, где 17 сентября ожидаются заморозки до -4°С
Синоптики назвали регионы Казахстана, где 17 сентября ожидаются заморозки до -4°С
Луна, космос, Земля
У Земли появится еще одна Луна
Шоу
Гарик Харламов высмеял отношения Григория Лепса с 18-летней возлюбленной
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: