Астана принимает международный саммит: высокие гости прибыли во Дворец Независимости

Фото: akorda.kz

Пресс-служба президента Казахстана 17 сентября 2024 года поделилась фотографиями и видео, сделанными в столичном Дворце Независимости, где сегодня пройдет вторая встреча глав государств Центральной Азии и федерального канцлера Германии, сообщает Zakon.kz.

Как отмечается, прибывших во Дворец Независимости глав государств Центральной Азии и федерального канцлера Германии Олафа Шольца встретил глава государства Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz Снимками и видео пресс-служба президента РК поделилась в своем Telegram-канале. Ранее сообщалось, что в Астану для участия во второй встрече глав государств Центральной Азии и федерального канцлера Германии прилетели Садыр Жапаров, Эмомали Рахмон и Шавкат Мирзиёев. Читайте также В Астану прилетели Садыр Жапаров, Эмомали Рахмон и Шавкат Мирзиёев

Следите за новостями zakon.kz в: