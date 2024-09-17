В Астану прилетели Садыр Жапаров, Эмомали Рахмон и Шавкат Мирзиёев

В Астану для участия во второй встрече глав государств Центральной Азии и федерального канцлера Германии 17 сентября 2024 года начали прибывать важные гости, сообщает Zakon.kz.

В частности, с рабочим визитом в нашу столицу прилетел президент Кыргызстана Садыр Жапаров.

"Борт главы государства приземлился в международном аэропорту столицы Казахстана. Президента Садыра Жапарова встретил заместитель премьер-министра – руководитель аппарата правительства Республики Казахстан Галымжан Койшыбаев и другие официальные лица". Пресс-служба президента КР

Фото: president.kg

Также в Астану прилетел президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

"В международном аэропорту им. Нурсултана Назарбаева президента Республики Таджикистан уважаемого Эмомали Рахмона тепло встретили премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов и другие официальные лица... В рамках визита президент Садыр Жапаров также примет участие во встрече президентов стран Центральной Азии с предпринимателями ФРГ, проведет отдельную встречу с бизнес-сообществом Германии, двусторонние переговоры с федеральным канцлером ФРГ Олафом Шольцем". Пресс-служба президента РТ

Фото: president.tj

Вместе с тем в Астану с рабочим визитом прибыл президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

"В международном аэропорту Астаны главу нашего государства встретили премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов и другие официальные лица. Сегодня лидер Узбекистана примет участие в мероприятиях второго саммита "Центральная Азия – Германия". Пресс-служба президенту РУ

Фото: president.uz

Отметим, что в честь высокопоставленных гостей в столичном аэропорту был выстроен почетный караул.

Фото: president.kg

Напомним, 16 сентября 2024 года по приглашению главы государства Касым-Жомарта Токаева в Казахстан с официальным визитом прилетел федеральный канцлер Германии Олаф Шольц. Были проведены переговоры в узком и расширенном форматах.

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Затем Касым-Жомарт Токаев встретился с представителями деловых кругов Германии и выступил на бизнес-форуме "Казахстан – Германия".