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Токаев принял вновь назначенных должностных лиц силовых структур

Токаев принял вновь назначенных должностных лиц силовых структур, фото - Новости Zakon.kz от 01.11.2024 16:36 Фото: akorda.kz
Сегодня, 1 ноября 2024 года, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял вновь назначенных должностных лиц силовых структур, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Акорды уточнили, что глава государства принял заместителя председателя Комитета национальной безопасности Канатая Далматова, первого заместителя министра внутренних дел Бауыржана Аленова и начальника Департамента полиции Алматинской области Мейрама Абикеева.

"В ходе встречи глава государства дал ряд поручений по курируемым направлениям деятельности соответствующих ведомств", – говорится в официальном сообщении.

Токаев назначил Бауржана Аленова первым заместителем министра внутренних дел Казахстана 7 октября 2024 года. Ранее Аленов возглавлял Департамент полиции Алматинской области.

Уже 19 октября стало известно о кадровых изменениях в руководстве Департамента полиции Алматинской области. Новым главой полиции региона стал Мейрам Абикеев.

О назначении Далматова также стало известно 19 октября 2024 года.

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