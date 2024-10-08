Почетное звание Города трудовой славы Содружества договорились учредить лидеры стран СНГ

8 октября лидеры стран СНГ на саммите в Москве договорились учредить почетное звание Города трудовой славы Содружества, сообщает Zakon.kz.

Об этом говорится на сайте Кремля.



"Документы, подписанные на заседании Совета глав государств СНГ... Решение "О почетном звании Содружества Независимых Государств "Город трудовой славы. 1941-1945 годов", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Москве Токаев выступил на заседании Совета глав государств СНГ в узком составе.

Токаев предложил странам СНГ запустить программу "Ярмарка Содружества".

