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Политика

Дастан Рыспеков освобожден от должности акима области Улытау

Дастан Рыспеков, фото - Новости Zakon.kz от 17.07.2026 11:40 Фото: primeminister.kz
Сегодня, 17 июля 2026 года, президент Касым-Жомарт Токаев освободил Дастана Рыспекова от должности акима области Улытау, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно из Telegram-канала Акорды.

"Указом главы государства Рыспеков Дастан Адаевич освобожден от должности акима области Улытау", – говорится в официальном сообщении, опубликованном в пятницу.

Дастан Рыспеков родился в 1984 году в Карагандинской области. Окончил Казахский национальный университет им. аль-Фараби и Алматинскую юридическую академию КазГЮУ.

Трудовую деятельность начал в 2006 году на должности главного специалиста отдела прогнозов поступлений Департамента экономики и бюджетного планирования Алматы.

С 2007 по 2016 год работал на руководящих должностях в Департаменте экономики и бюджетного планирования Алматы, Ревизионной комиссии по Алматы, Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета. В 2016-2018 гг. – директор Департамента бухгалтерского учета и отчетности – главный бухгалтер АО "НК "Астана ЭКСПО-2017". В 2018-2019 гг. – руководитель Управления предпринимательства, торговли и туризма Павлодарской области.

С апреля 2019 года занимал должность директора Департамента экономики и бюджетного планирования АО "НК "Астана ЭКСПО-2017". С 2020 по 2023 год работал председателем Комитета индустрии туризма Министерства культуры и спорта. С августа 2023 года по октябрь 2024-го занимал должность заместителя акима области Улытау.

Должность акима области Улытау Дастан Рыспеков занимал с 9 октября 2024 года.

Ранее указом президента Серик Шапкенов был освобожден от должности акима Атырауской области. На этом посту его сменил Болат Акчулаков.

Отметим, что о планируемой смене акимов Атырауской области и области Улытау стало известно еще 16 июля.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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