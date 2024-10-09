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Токаев встретился с председателем Национальной Ассамблеи Кореи

Токаев, Акорда, встреча, фото - Новости Zakon.kz от 09.10.2024 16:40 Фото: akorda.kz
Глава государства 9 октября встретился с председателем Национальной Ассамблеи Республики Корея У Вон Шиком, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщили в Акорде.

"Президент подчеркнул, что первый визит У Вон Шика в качестве председателя Национальной Ассамблеи Республики Корея в Казахстан является ярким свидетельством особых отношений между двумя странами. Касым-Жомарт Токаев с удовлетворением отметил динамичное развитие многогранного сотрудничества с Южной Кореей, являющейся одним из ключевых партнеров Казахстана в Азии", – сказано в сообщении.

Глава государства также выразил поддержку усилиям сторон по активизации межпарламентского взаимодействия, которое служит важным механизмом в деле дальнейшего укрепления политических, торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей.

"У Вон Шик поблагодарил президента Казахстана за оказанное гостеприимство и подтвердил приверженность углублению казахско-корейских отношений по всему спектру направлений", – отметили в Акорде.

Собеседники обсудили ход реализации текущих и перспективных совместных проектов, в том числе в сферах автомобилестроения, энергетики, промышленности, образования и культуры.

Подчеркнута важность поддержания диалога на всех уровнях, включая встречи в рамках многосторонних площадок.

Отметим, что 8 октября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетил Москву, где принял участие в заседании Совета глав государств Содружества Независимых Государств.

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