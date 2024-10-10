Регулярное авиасообщение планируют возобновить между Казахстаном и Туркменистаном

Во время совместного заявления с главой Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что стороны договорились изучить перспективы создания совместных предприятий в ключевых секторах экономики, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет Акорда.

"Приоритетной задачей определено расширение взаимодействия в сфере энергетики. За последние годы здесь достигнут значительный прогресс. Казахстан намерен принять активное участие в проектах по разработке газоконденсатных месторождений Туркменистана, а также в расширении трубопроводной инфраструктуры. Сегодня было подписано Соглашение о развитии сотрудничества в газовой отрасли между компанией QazaqGaz и государственным концерном "Туркменгаз". Касым-Жомарт Токаев

Он добавил, что правительствам поручено обеспечить качественное и своевременное исполнение договоренностей в этой крайне важной сфере.

"Нефтегазовые компании Казахстана заинтересованы в налаживании сотрудничества с туркменскими коллегами в сфере нефтесервисных услуг на Каспии. Совместными усилиями создаются благоприятные условия для транзитно-транспортного взаимодействия. На этом фоне наблюдаем устойчивый рост объемов грузоперевозок по территории наших стран. В прошлом году объем железнодорожных перевозок между нашими странами увеличился на 20% и достиг порядка 1,5 млн тонн. Особая роль здесь отводится железной дороге Казахстан – Туркменистан – Иран, которая составляет важное звено транспортного коридора "Север – Юг". Касым-Жомарт Токаев

По его словам, планомерно реализуются задачи по стыковке дорожной инфраструктуры на границе двух государств по направлению Туркменбаши – Гарабогаз – граница Казахстана. Обсуждены широкие перспективы строительства железнодорожного маршрута Казахстан – Туркменистан – Афганистан.

"Стороны ведут предметные переговоры на эту тему. Мы также условились рассмотреть возможность скорейшего возобновления регулярного авиасообщения между нашими странами. Все эти шаги создают условия для дальнейшего укрепления транспортной взаимосвязанности наших стран". Касым-Жомарт Токаев

Также сообщается, что одной из ключевых тем переговоров стало укрепление культурно-гуманитарных связей. Подтвержден взаимный интерес к углублению сотрудничества в сфере образования. Стороны договорились рассмотреть перспективы открытия филиалов казахстанских вузов в Туркменистане. Особое внимание было уделено вопросам обеспечения стабильности и безопасности в Центральной Азии.

Президент Сердар Бердымухамедов на брифинге рассказал о текущих и перспективных направлениях сотрудничества и отметил конструктивный характер туркменско-казахского диалога

"В ходе сегодняшней встречи были рассмотрены и обсуждены состояние и перспективы двусторонних отношений, вопросы региональной и международной политики, представляющие взаимный интерес. Определены конкретные направления нашего взаимодействия. Особо отмечаю конструктивный и предметный характер переговоров, которые проходили в традиционной для отношений двух стран атмосфере взаимного доверия и открытости. Была дана высокая оценка нынешнему уровню двустороннего диалога, который ведется по всем направлениям в политике, экономике, культурно-гуманитарной сфере", – сказал глава Туркменистана.

Президенты выразили удовлетворение итогами состоявшихся переговоров, направленных на дальнейшее укрепление казахско-туркменских отношений.

Ранее сообщалось, какие документы подписали Казахстан и Туркменистан.

