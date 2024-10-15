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Президенты Казахстана и Армении посетили торжественный концерт

Президенты Казахстана и Армении посетили торжественный концерт, фото - Новости Zakon.kz от 15.10.2024 18:42 Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев и президент Армении Ваагн Хачатурян 15 октября приняли участие в церемонии открытия Дней культуры Армении в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

По информации Акорды, президенты посетили торжественный концерт по случаю открытия Дней культуры Армении, который состоялся в Казахском национальном музыкально-драматическом театре имени Калибека Куанышбаева.

"Перед началом мероприятия Касым-Жомарт Токаев и Ваагн Хачатурян осмотрели в фойе театра фотовыставку, посвященную 100-летнему юбилею великого армянского кинорежиссера и художника Сергея Параджанова", – говорится в сообщении.

На концерте прозвучали произведения всемирно известных армянских композиторов Комитаса, Шарля Азнавура, Жоржа Гарваренца и Арно Бабаджаняна в исполнении Государственного джазового оркестра Армении и мастеров искусств Инги Аршакян, Гора Суджяна.

Кроме того, с 15 по 16 октября в Астане пройдут Дни армянского кино. А театр "Амазгаин" имени Соса Саркисяна представит жителям столицы спектакль "Лю-Беф", созданный по мотивам произведений Даниила Хармса.

Утром 15 октября 2024 года в Акорде состоялась торжественная церемония встречи президента Армении Ваагна Хачатуряна. По завершении церемонии Касым-Жомарт Токаев и президент Армении прошли в зал переговоров. 

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