Токаеву рассказали об успехах в аграрной отрасли страны

Касым-Жомарт Токаев 14 октября 2024 года принял министра сельского хозяйства Айдарбека Сапарова, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в Акорде, Айдарбек Сапаров отчитался об итогах развития аграрной отрасли за девять месяцев 2024 года:

– на сегодня убрано 98% площадей, намолочено 25,2 млн тонн зерновых;

– средняя урожайность составила 15,5 центнеров с гектара;

– аграрии планируют собрать рекордные 1,2 млн тонн сахарной свеклы, а также хороший урожай кормовых культур.

В соответствии с поручением президента ведется работа по увеличению финансирования посевных и уборочных работ.

"В текущем году впервые на эти цели выделено 580 млрд тенге под 5% без субсидий напрямую фермерам, что в три раза выше уровня прошлого года. Для эффективного использования льготных кредитов, снижения коррупционных рисков внесены изменения в механизмы государственной поддержки", – отметили в Акорде.

Кроме того, за девять месяцев текущего года произведено более 796 тыс. тонн мяса с ростом на 4,5% к аналогичному периоду прошлого года. Производство молока увеличилось на 4,2% и составило 2,8 млн тонн;

"В рамках реализации Комплексного плана развития переработки до 2028 года принимаются меры по увеличению загруженности предприятий и расширению рынков сбыта для продукции отечественных предприятий. Планируется довести долю переработки молока, мяса, подсолнечника, риса, кукурузы и гречихи до 70%", – отчитался Сапаров.

Касательно планов на 2025 год он рассказал, что будет продолжена работа по ускоренной диверсификации посевов за счет сокращения водоемких и монокультур, увеличению площадей высокорентабельных и приоритетных культур.

Касым-Жомарт Токаев поставил перед министром ряд задач по дальнейшему развитию АПК и обеспечению продовольственной безопасности.

Отметим, что накануне, 13 октября, президент Казахстана посетил финальные матчи чемпионата Азии по настольному теннису.