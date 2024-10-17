Токаев одобрил протокол об исполнении бюджета ШОС

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ от 15 октября 2024 года "О подписании Протокола о внесении изменения в Соглашение о порядке формирования и исполнения бюджета Шанхайской организации сотрудничества от 1 декабря 2017 года", сообщает Zakon.kz.

"Одобрить прилагаемый проект Протокола о внесении изменения в Соглашение о порядке формирования и исполнения бюджета Шанхайской организации сотрудничества от 1 декабря 2017 года", – говорится в указе.

Премьер–министру Казахстан Олжасу Бектенову поручено подписать от имени республики Протокол, разрешив вносить изменения и дополнения, не имеющие принципиального характера.

Документ предусматривает размеры долевых взносов государств–членов Шанхайской организации сотрудничества. Они установлены в следующих размерах:

Республика Беларусь – 5,8%



Республика Индия – 5,9%

Исламская Республика Иран – 5,8%

Республика Казахстан – 15,2%

Китайская Народная Республика – 17,6%

Кыргызская Республика – 7,6%

Исламская Республика Пакистан – 5,9%

Российская Федерация – 17,6%

Республика Таджикистан – 6%

Республика Узбекистан – 12,6%.

Протокол временно применяется с 1 января 2025 года и вступает в силу с даты получения депозитарием четвертого письменного уведомления сторон о выполнении ими внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу.

Для государств, выполнивших внутригосударственные процедуры позднее, Протокол вступает в силу с даты получения депозитарием уведомления о выполнении таких процедур.

С даты начала временного применения настоящего Протокола прекращается временное применение Протокола о внесении изменения в Соглашение от 26 октября 2023 года.

Указ вводится в действие со дня его подписания.