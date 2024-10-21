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Токаева пригласили в Чехию

Токаев принял министра иностранных дел Чехии, фото - Новости Zakon.kz от 21.10.2024 15:37 Фото: akorda.kz
21 октября 2024 года глава государства Касым-Жомарт Токаев принял министра иностранных дел Чехии Яна Липавского, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в Акорде, приветствуя главу внешнеполитического ведомства, президент отметил многолетний и плодотворный характер сотрудничества между Казахстаном и Чехией, основанного на дружбе и взаимном уважении.

"Глава государства выразил уверенность в том, что визит министра придаст дополнительный импульс укреплению многогранного сотрудничества между странами. По его словам, Казахстан привержен тесному сотрудничеству с Чехией, которую рассматривает как одного из важных партнеров в Европейском союзе", – сообщили в пресс-службе президента.

Президент также обратил внимание на имеющийся потенциал для дальнейшего развития торговых и инвестиционных связей, выразив готовность нашей страны и далее предоставлять поддержку чешским инвесторам.

Ян Липавский, в свою очередь, поблагодарил главу государства за возможность встречи и передал ему приглашение президента Чехии Петра Павла посетить Прагу с официальным визитом

"Глава МИД Чехии подчеркнул, что растущие экономические контакты являются основой казахско-чешского сотрудничества. В числе приоритетных направлений совместной работы Ян Липавский назвал сферы промышленности, "зеленого" перехода, энергетики", – добавили в Акорде.

Касым-Жомарт Токаев и Ян Липавский также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки.

В завершение беседы глава государства передал наилучшие пожелания президенту Чехии Петру Павлу.

15 октября 2024 года Астану посетил президент Армении Ваагн Хачатурян. Президенты провели переговоры, во время которых Токаев отметил, что наша страна заинтересована в выводе казахско-армянского сотрудничества на качественно новый уровень.

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