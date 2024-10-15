Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Президент Армении заявил, что впечатлен прогрессом Казахстана

Президенты Казахстана и Армении провели переговоры, фото - Новости Zakon.kz от 15.10.2024 13:20 Фото: akorda.kz
Утром 15 октября 2024 в Акорде состоялась торжественная церемония встречи президента Армении Ваагна Хачатуряна. По завершении церемонии Касым-Жомарт Токаев и президент Армении прошли в зал переговоров, сообщает Zakon.kz.

Тепло поприветствовав президента Армении, Токаев отметил, что наша страна заинтересована в выводе казахско-армянского сотрудничества на качественно новый уровень.

"Уверен, что сегодняшние договоренности будут способствовать укреплению двусторонних отношений. Мы придаем важное значение нашим регулярным встречам на высшем уровне, которые служат прочной основой казахско-армянского партнерства. В Казахстане очень дорожат дружественными отношениями с Арменией. К армянскому народу на казахской земле питают теплые чувства. Для Казахстана Армения является надежным и проверенным временем близким партнером. Наши народы связывают крепкие узы дружбы, общая история и схожие культурно-гуманитарные ценности. С удовлетворением отмечаю динамичное и поступательное развитие двусторонних отношений по всем направлениям".Касым-Жомарт Токаев

Также, как отмечено в публикации Акорды, глава государства сообщил, что в этом году отмечается 25-летие подписания Договора о дружбе и сотрудничестве между Казахстаном и Арменией, сформирована солидная институциональная база двусторонних отношений.

Президенты Казахстана и Армении провели переговоры, фото - Новости Zakon.kz от 15.10.2024 13:20

Фото: akorda.kz

"Наряду с торгово-экономическим взаимодействием активно развиваются культурно-гуманитарные связи между нашими народами. В прошлом году в Ереване состоялись Дни казахского театра в Армении. В следующем году планируется организовать Декаду культуры Казахстана в вашей стране. Сегодня мы с вами в торжественной обстановке откроем Дни культуры Армении в Казахстане".Касым-Жомарт Токаев

Ваагн Хачатурян поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за теплый прием и заявил о приверженности курсу на дальнейшее развитие взаимовыгодного сотрудничества с Казахстаном.

"Я рад, что нахожусь здесь. Я впечатлен тем прогрессом, тем развитием, которое происходит в Казахстане. Я уверен, что наша дружба, наши отношения будут долголетними, потому что они имеют исторические корни. Казахстан для нас является надежным и дружественным партнером. И, конечно, хочу подчеркнуть наши успешно развивающиеся экономические отношения", – отметил президент Армении.

В ходе переговоров собеседники обсудили перспективы укрепления взаимодействия в торгово-экономической, транспортно-логистической, аграрной, финансовой, культурно-гуманитарной сферах, а также в области цифровизации. Рассмотрены актуальные вопросы региональной и международной повестки дня.

Президенты Казахстана и Армении провели переговоры, фото - Новости Zakon.kz от 15.10.2024 13:20

Фото: akorda.kz

В заключении говорится, что Касым-Жомарт Токаев подтвердил готовность казахстанской стороны и далее предоставлять Алматинскую площадку для переговоров между Азербайджаном и Арменией по заключению мирного договора.

Днем ранее, 14 октября, Токаев провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. В Акорде озвучили подробности этого разговора.

Читайте также

Акима Талгара и его заместителя освободили от должностей
Акима Талгара и его заместителя освободили от должностей
Центральная Азия как единый регион переживает новый этап развития
Ерлан Кошанов: Центральная Азия как единый регион переживает новый этап развития
Токаев созвонился с премьер-министром Армении
Токаев созвонился с премьер-министром Армении
Анастасия Московчук
Токаев Касым-Жомарт Армения 2024 год Президенты Внешняя политика
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Тайные силы: почему Ванга боялась Тельцов, Скорпионов и Рыб
Тайные силы: почему Ванга боялась Тельцов, Скорпионов и Рыб
Алматы, смог, загрязнение воздуха, выхлопы, загазованность, выхлопные газы
Жителей Алматы и Шымкента ждут заморозки со снегом
Бывшую казахстанку выдворили в Россию и запретили въезд в РК на пять лет
Бывшую казахстанку выдворили в Россию и запретили возвращаться пять лет
руки, поддержка
Как общаться с людьми, у которых всегда все плохо, рассказала психолог
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: