Токаев на полях саммита БРИКС поговорил с Си Цзиньпином и Ильхамом Алиевым

Глава государства Касым-Жомарт Токаев 23 октября прибыл в международный выставочный центр "Казань Экспо", где проходит XVI саммит БРИКС, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает Акорда, Токаева встретил президент России Владимир Путин.

Фото: akorda.kz

Также отмечается, что глава государства провел ряд бесед с участниками XVI Саммита БРИКС.

Фото: akorda.kz

"На полях XVI Саммита БРИКС в Казани Касым-Жомарт Токаев провел краткие беседы с председателем КНР Си Цзиньпином, президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, президентом Египта Абделем Фаттахом Ас-Сиси, президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом, президентом Конго Дени Сассу-Нгессо и премьер-министром Вьетнама Фам Минь Чинем", – говорится в сообщении.

23 октября 2024 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по приглашению Владимира Путина прибыл с рабочим визитом в Казань для участия в XVI Саммите глав государств БРИКС.

