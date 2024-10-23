Токаев на полях саммита БРИКС поговорил с Си Цзиньпином и Ильхамом Алиевым
Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев 23 октября прибыл в международный выставочный центр "Казань Экспо", где проходит XVI саммит БРИКС, сообщает Zakon.kz.
Как сообщает Акорда, Токаева встретил президент России Владимир Путин.
Фото: akorda.kz
Также отмечается, что глава государства провел ряд бесед с участниками XVI Саммита БРИКС.
Фото: akorda.kz
"На полях XVI Саммита БРИКС в Казани Касым-Жомарт Токаев провел краткие беседы с председателем КНР Си Цзиньпином, президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, президентом Египта Абделем Фаттахом Ас-Сиси, президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом, президентом Конго Дени Сассу-Нгессо и премьер-министром Вьетнама Фам Минь Чинем", – говорится в сообщении.
23 октября 2024 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по приглашению Владимира Путина прибыл с рабочим визитом в Казань для участия в XVI Саммите глав государств БРИКС.
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