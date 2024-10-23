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Токаев на полях саммита БРИКС поговорил с Си Цзиньпином и Ильхамом Алиевым

Токаев на полях саммита БРИКС поговорил с Си Цзиньпином и Ильхамом Алиевым, фото - Новости Zakon.kz от 23.10.2024 23:40 Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев 23 октября прибыл в международный выставочный центр "Казань Экспо", где проходит XVI саммит БРИКС, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает Акорда, Токаева встретил президент России Владимир Путин.

Токаев на полях саммита БРИКС поговорил с Си Цзиньпином и Ильхамом Алиевым, фото - Новости Zakon.kz от 23.10.2024 23:40

Фото: akorda.kz

Также отмечается, что глава государства провел ряд бесед с участниками XVI Саммита БРИКС.

Токаев на полях саммита БРИКС поговорил с Си Цзиньпином и Ильхамом Алиевым, фото - Новости Zakon.kz от 23.10.2024 23:40

Фото: akorda.kz

"На полях XVI Саммита БРИКС в Казани Касым-Жомарт Токаев провел краткие беседы с председателем КНР Си Цзиньпином, президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, президентом Египта Абделем Фаттахом Ас-Сиси, президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом, президентом Конго Дени Сассу-Нгессо и премьер-министром Вьетнама Фам Минь Чинем", – говорится в сообщении.

23 октября 2024 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по приглашению Владимира Путина прибыл с рабочим визитом в Казань для участия в XVI Саммите глав государств БРИКС. 

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